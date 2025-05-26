Google Discover появляется на компьютере — что это и как воспользоваться

Логотип Google News на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google начала ограниченный запуск ленты Discover на главной странице поисковика в десктопной версии. Ранее этот новостной агрегатор был доступен исключительно для пользователей мобильных устройств.

Об этом пишет Android Authority.

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Первые упоминания о новой функции появились в соцсетях, в частности пользователь Damien Andell сообщил в X (бывший Twitter), что некоторые жители Австралии и Новой Зеландии уже видят ленту Discover непосредственно под поисковой строкой на сайте google.com. По адресу google.com/?gl=nz можно проверить, доступна ли эта функция для конкретного пользователя.

Десктопная версия Google Discover. Фото: Android Authority

В десктопной версии лента имеет несколько измененный вид по сравнению с мобильной. В частности, изображения новостей размещены слева в квадратных блоках и имеют меньшую визуальную нагрузку. Также в этой версии можно увидеть первое предложение каждой новости, что облегчает просмотр содержимого. Если окно браузера развернуто на весь экран, появляется виджет "At a glance", где можно выбрать одну из трех категорий: финансы, спорт или погода — доступ к настройкам открывается через три вертикальные точки.

Напомним, Google готовит обновленный дизайн магазина Play Store, который должен сделать интерфейс визуально более привлекательным и удобным для пользователей. Потенциальные изменения компания продемонстрировала во время сессии "What's New in Google Play" на конференции I/O 2025.

Также мы писали, что Google обновила политику в отношении предельной стоимости приложений в Play Store. Отныне разработчики могут устанавливать цену до 4999,99 доллара вместо предыдущего максимума в 999,99. Новые правила уже вступили в силу.