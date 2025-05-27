Google утверждает, что пользователи считают рекламу в ИИ-поиске полезной

Поисковый сервис Google. Фото: Unsplash

Поисковый гигант Google начал показывать объявления в режимах AI Search и AI Overviews в Соединенных Штатах. В компании утверждают, что такая реклама помогает людям быстрее находить нужные товары, услуги и компании.

Об этом пишет Bleeping Computer.

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На мероприятии Google Marketing Live на прошлой неделе представители корпорации сообщили о постепенном внедрении рекламных блоков в ИИ-режимы. В десктопной версии они появляются под сгенерированным ИИ-ответом, а после них следуют традиционные "синие" ссылки. В справочном документе, на который обратил внимание консультант по SEO ГаГан Готра, Google ссылается на "внутренние данные", якобы подтверждающие пользу такой рекламы.

В цитируемом фрагменте утверждается, что люди считают объявления в AI Overviews полезными, поскольку они позволяют сразу перейти к релевантному бизнесу или сервису именно в тот момент, когда это нужно. Компания, однако, не раскрывает методологии и цифры, на которые опирается. В Google отмечают, что новый формат — это дополнительная возможность для клиентов, а не только источник прибыли.

Реклама сама по себе не является проблемой, но вызывает предостережения, когда вводит пользователей в заблуждение или прерывает логику результатов поиска. В прошлом квартале Google получила 72,5 млрд долларов от рекламной деятельности, и в компании рассчитывают, что доходы будут расти дальше благодаря выходу объявлений за пределы классических ссылок.

Напомним, будущее голосовых и визуальных помощников Google связано с Gemini — инструментом на основе искусственного интеллекта, который постепенно заменяет Google Assistant. Он уже доступен на различных устройствах, и на смартфонах Pixel 9 устанавливается автоматически. Пользователи более старых моделей Pixel или гаджетов других брендов могут загрузить приложение самостоятельно.

Также мы писали, что Google начала тестирование десктопной версии ленты Discover — новостного блока, который ранее был доступен только на мобильных устройствах. Теперь пользователи могут видеть персонализированные подборки новостей и на главной странице поисковика в браузере.