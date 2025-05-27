Шість альтернатив Google Docs — що обрати та чим замінити популярний редактор

Чим замінити Google Документи — 6 потужних сервісів
Google Документи залишаються одним із найзручніших онлайн-редакторів, проте він підходить не всім. У деяких країнах сервіс працює з обмеженнями, а комусь потрібні специфічні функції чи інша модель захисту даних.
Сайт Новини.LIVE розповідає про шість сервісів, здатних повноцінно замінити Google Документи.
Microsoft Word Online
Хмарна версія класичного Word підтримує формат DOCX, пропонує розширені інструменти форматування й інтегрується з OneDrive та Teams. Спільне редагування відбувається у режимі автозбереження, тож зміни не губляться. Без передплати Microsoft 365 функціональність обмежена й більше нагадує простий нотатник.
Повноцінний доступ коштує від 6,99 долара на місяць.
Zoho Writer
Інтерфейс мінімалістичний, але сучасний і підтримує Markdown для швидкого форматування. Редактор легко поєднується з іншими сервісами екосистеми Zoho, що зручно для бізнес-користувачів. Передбачено експорт в EPUB, HTML і LaTeX, а також вбудований ШІ-помічник.
Безплатна версія дозволяє залучити до п'яти учасників. Ширші можливості коштують від 4 доларів за користувача на місяць, офлайн-доступу немає.
OnlyOffice
За функціональністю й підтримкою складного форматування цей редактор близький до Microsoft Office: макроси, стилі та формати DOCX, XLSX, PPTX відкриваються без перекручування. Перевага — можливість розгорнути систему на власному сервері й інтегрувати з Nextcloud чи Seafile.
Вебверсія має обмеження за кількістю користувачів, а тестовий період безплатний. Далі доведеться платити від 8 доларів на місяць за кожного члена команди.
Dropbox Paper
Paper орієнтується на спільні нотатки та мозкові штурми: мінімум зайвих елементів, прискорене форматування, чек-листи та коментарі. Сервіс взаємодіє з Trello, Slack і, звісно, самим Dropbox. Для складних документів інструментарій може виявитися замалим, а десктопної програми немає — лише веб- і мобільний застосунок.
В рамках безплатного акаунта Dropbox використання Paper не тарифікується, а обсяг сховища починається з 2 ГБ. Більші плани доступні від 9,99 долара на місяць.
Notion
Універсальна платформа поєднує бази даних, завдання й Wiki-сторінки, тому створення документів для Notion — лише одна з численних опцій. Шаблони допомагають швидко зібрати робочий простір, однак розширені параметри форматування тут обмежені, а повноцінні офлайн-режими відсутні.
Для особистого користування сервіс безплатний, а командний тариф із додатковими інструментами коштує від 8 доларів за користувача на місяць.
CryptPad
Сервіс орієнтується на конфіденційність: усі дані шифруються, а почати роботу можна без реєстрації, у тому числі через мережу Tor. Функціонал простіший, ніж у конкурентів, мобільних застосунків немає, але для тих, хто понад усе цінує анонімність і захист, це суттєвий плюс.
Платформа залишається безплатною, автори приймають добровільні донати.
Нагадаємо, під час конференції Google I/O 2025 компанія анонсувала низку нових функцій для сервісів Google Workspace, зокрема для Gmail. Оновлення спрямовані на глибшу інтеграцію штучного інтелекту в щоденні робочі процеси та покращення персоналізованого досвіду користувачів.
Також ми писали, що цифрове майбутнє Google тісно пов'язане з Gemini — новим інструментом на основі ШІ, який поступово замінює Google Assistant. Цей асистент вже доступний на багатьох пристроях, а на смартфонах серії Pixel 9 він встановлений за замовчуванням. Користувачі старіших моделей Pixel або гаджетів інших брендів можуть встановити Gemini самостійно.
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