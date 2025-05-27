Шість альтернатив Google Docs — що обрати та чим замінити популярний редактор

Логотип Google Workspace на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google Документи залишаються одним із найзручніших онлайн-редакторів, проте він підходить не всім. У деяких країнах сервіс працює з обмеженнями, а комусь потрібні специфічні функції чи інша модель захисту даних.

Сайт Новини.LIVE розповідає про шість сервісів, здатних повноцінно замінити Google Документи.

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Microsoft Word Online

Хмарна версія класичного Word підтримує формат DOCX, пропонує розширені інструменти форматування й інтегрується з OneDrive та Teams. Спільне редагування відбувається у режимі автозбереження, тож зміни не губляться. Без передплати Microsoft 365 функціональність обмежена й більше нагадує простий нотатник.

Повноцінний доступ коштує від 6,99 долара на місяць.

Zoho Writer

Інтерфейс мінімалістичний, але сучасний і підтримує Markdown для швидкого форматування. Редактор легко поєднується з іншими сервісами екосистеми Zoho, що зручно для бізнес-користувачів. Передбачено експорт в EPUB, HTML і LaTeX, а також вбудований ШІ-помічник.

Безплатна версія дозволяє залучити до п'яти учасників. Ширші можливості коштують від 4 доларів за користувача на місяць, офлайн-доступу немає.

OnlyOffice

За функціональністю й підтримкою складного форматування цей редактор близький до Microsoft Office: макроси, стилі та формати DOCX, XLSX, PPTX відкриваються без перекручування. Перевага — можливість розгорнути систему на власному сервері й інтегрувати з Nextcloud чи Seafile.

Вебверсія має обмеження за кількістю користувачів, а тестовий період безплатний. Далі доведеться платити від 8 доларів на місяць за кожного члена команди.

Dropbox Paper

Paper орієнтується на спільні нотатки та мозкові штурми: мінімум зайвих елементів, прискорене форматування, чек-листи та коментарі. Сервіс взаємодіє з Trello, Slack і, звісно, самим Dropbox. Для складних документів інструментарій може виявитися замалим, а десктопної програми немає — лише веб- і мобільний застосунок.

В рамках безплатного акаунта Dropbox використання Paper не тарифікується, а обсяг сховища починається з 2 ГБ. Більші плани доступні від 9,99 долара на місяць.

Notion

Універсальна платформа поєднує бази даних, завдання й Wiki-сторінки, тому створення документів для Notion — лише одна з численних опцій. Шаблони допомагають швидко зібрати робочий простір, однак розширені параметри форматування тут обмежені, а повноцінні офлайн-режими відсутні.

Для особистого користування сервіс безплатний, а командний тариф із додатковими інструментами коштує від 8 доларів за користувача на місяць.

CryptPad

Сервіс орієнтується на конфіденційність: усі дані шифруються, а почати роботу можна без реєстрації, у тому числі через мережу Tor. Функціонал простіший, ніж у конкурентів, мобільних застосунків немає, але для тих, хто понад усе цінує анонімність і захист, це суттєвий плюс.

Платформа залишається безплатною, автори приймають добровільні донати.

Нагадаємо, під час конференції Google I/O 2025 компанія анонсувала низку нових функцій для сервісів Google Workspace, зокрема для Gmail. Оновлення спрямовані на глибшу інтеграцію штучного інтелекту в щоденні робочі процеси та покращення персоналізованого досвіду користувачів.

Також ми писали, що цифрове майбутнє Google тісно пов'язане з Gemini — новим інструментом на основі ШІ, який поступово замінює Google Assistant. Цей асистент вже доступний на багатьох пристроях, а на смартфонах серії Pixel 9 він встановлений за замовчуванням. Користувачі старіших моделей Pixel або гаджетів інших брендів можуть встановити Gemini самостійно.