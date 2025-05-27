Шесть альтернатив Google Docs — что выбрать и чем заменить популярный редактор

Логотип Google Workspace на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google Документы остаются одним из самых удобных онлайн-редакторов, однако он подходит не всем. В некоторых странах сервис работает с ограничениями, а кому-то нужны специфические функции или другая модель защиты данных.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о шести сервисах, способных полноценно заменить Google Документы.

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Microsoft Word Online

Облачная версия классического Word поддерживает формат DOCX, предлагает расширенные инструменты форматирования и интегрируется с OneDrive и Teams. Совместное редактирование происходит в режиме автосохранения, поэтому изменения не теряются. Без подписки Microsoft 365 функциональность ограничена и больше напоминает простой блокнот.

Полноценный доступ стоит от 6,99 доллара в месяц.

Zoho Writer

Интерфейс минималистичный, но современный и поддерживает Markdown для быстрого форматирования. Редактор легко сочетается с другими сервисами экосистемы Zoho, что удобно для бизнес-пользователей. Предусмотрен экспорт в EPUB, HTML и LaTeX, а также встроенный ИИ-помощник.

Бесплатная версия позволяет привлечь до пяти участников. Более широкие возможности стоят от 4 долларов за пользователя в месяц, офлайн-доступа нет.

OnlyOffice

По функциональности и поддержке сложного форматирования этот редактор близок к Microsoft Office: макросы, стили и форматы DOCX, XLSX, PPTX открываются без искажений. Преимущество — возможность развернуть систему на собственном сервере и интегрировать с Nextcloud или Seafile.

Веб-версия имеет ограничения по количеству пользователей, а тестовый период бесплатный. Далее придется платить от 8 долларов в месяц за каждого члена команды.

Dropbox Paper

Paper ориентируется на совместные заметки и мозговые штурмы: минимум лишних элементов, ускоренное форматирование, чек-листы и комментарии. Сервис взаимодействует с Trello, Slack и, конечно, самим Dropbox. Для сложных документов инструментарий может оказаться маловат, а десктопной программы нет — только веб- и мобильное приложение.

В рамках бесплатного аккаунта Dropbox использование Paper не тарифицируется, а объем хранилища начинается с 2 ГБ. Более крупные планы доступны от 9,99 доллара в месяц.

Notion

Универсальная платформа объединяет базы данных, задачи и Wiki-страницы, поэтому создание документов для Notion — лишь одна из многочисленных опций. Шаблоны помогают быстро собрать рабочее пространство, однако расширенные параметры форматирования здесь ограничены, а полноценные офлайн-режимы отсутствуют.

Для личного пользования сервис бесплатный, а командный тариф с дополнительными инструментами стоит от 8 долларов за пользователя в месяц.

CryptPad

Сервис ориентируется на конфиденциальность: все данные шифруются, а начать работу можно без регистрации, в том числе через сеть Tor. Функционал проще, чем у конкурентов, мобильных приложений нет, но для тех, кто превыше всего ценит анонимность и защиту, это существенный плюс.

Платформа остается бесплатной, авторы принимают добровольные донаты.

Напомним, во время конференции Google I/O 2025 компания анонсировала ряд новых функций для сервисов Google Workspace, в частности для Gmail. Обновления направлены на более глубокую интеграцию искусственного интеллекта в ежедневные рабочие процессы и улучшение персонализированного опыта пользователей.

Также мы писали, что цифровое будущее Google тесно связано с Gemini — новым инструментом на основе ИИ, который постепенно заменяет Google Assistant. Этот ассистент уже доступен на многих устройствах, а на смартфонах серии Pixel 9 он установлен по умолчанию. Пользователи более старых моделей Pixel или гаджетов других брендов могут установить Gemini самостоятельно.