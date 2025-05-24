Телефон справді стане розумним — 3 застосунки, які варто встановити

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон здатен на значно більше, ніж просто дзвінки й соцмережі. Проте багато користувачів обмежуються стандартними програмами, які вже вбудовані в пристрій. Встановлення додаткових додатків дозволяє розкрити повний потенціал гаджета й зробити повсякденне використання зручнішим та ефективнішим.

Про такі додатки пише ITsider.

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AccuBattery

AccuBattery виступає як цифровий лікар для акумулятора. Встановивши цей додаток, користувач отримує змогу відстежувати цикли заряджання з моменту інсталяції. Програма допомагає краще розуміти, як саме зарядні звички впливають на стан батареї, і дає поради, що дозволяють продовжити її термін служби. Це особливо корисно тим, хто хоче зберегти продуктивність телефону надовго.

Simple Gallery

Simple Gallery — це додаток для перегляду й керування фото та відео, який пропонує простий, але функціональний інтерфейс і підвищений рівень приватності. Відкритий вихідний код гарантує прозору роботу програми, а відсутність реклами й збору персональних даних робить її безпечним вибором для тих, хто цінує конфіденційність. Це ідеальний варіант для заміни вбудованої галереї Android.

Perplexity

Perplexity пропонує новий погляд на інтернет-пошук. Замість перегляду десятків сайтів користувач отримує лаконічні відповіді, сформовані за допомогою ШІ, з активними посиланнями на джерела. Додаток працює не тільки з текстовими запитами — можна використовувати голосовий пошук або камеру, щоб знаходити об'єкти або перекладати написи. Для тих, хто втомився від звичайного Google, це справжня знахідка.

Нагадаємо, у черговому системному оновленні Google водночас обмежила певні дії користувачів і підвищила рівень їхнього захисту. У компанії підтвердили, що починаючи з Android 16, смартфони більше не дозволятимуть виконувати низку потенційно небезпечних дій під час дзвінків із невідомих номерів.

Також ми писали, що попри відкритість Android, фірмові оболонки часто обмежують власників смартфонів базовими функціями. Проте варто лише додати до системи кілька перевірених інструментів — і робочий стіл одразу набуває індивідуального вигляду, точно відповідаючи вашим звичкам і стилю користування.