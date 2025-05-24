Телефон действительно станет умным — 3 приложения, которые стоит установить

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон способен на гораздо большее, чем просто звонки и соцсети. Однако многие пользователи ограничиваются стандартными программами, которые уже встроены в устройство. Установка дополнительных приложений позволяет раскрыть полный потенциал гаджета и сделать повседневное использование более удобным и эффективным.

О таких приложениях пишет ITsider.

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AccuBattery

AccuBattery выступает как цифровой врач для аккумулятора. Установив это приложение, пользователь получает возможность отслеживать циклы зарядки с момента установки. Программа помогает лучше понимать, как именно зарядные привычки влияют на состояние батареи, и дает советы, позволяющие продлить ее срок службы. Это особенно полезно тем, кто хочет сохранить производительность телефона надолго.

Simple Gallery

Simple Gallery — это приложение для просмотра и управления фото и видео, которое предлагает простой, но функциональный интерфейс и повышенный уровень приватности. Открытый исходный код гарантирует прозрачную работу программы, а отсутствие рекламы и сбора персональных данных делает ее безопасным выбором для тех, кто ценит конфиденциальность. Это идеальный вариант для замены встроенной галереи Android.

Perplexity

Perplexity предлагает новый взгляд на интернет-поиск. Вместо просмотра десятков сайтов пользователь получает лаконичные ответы, сформированные с помощью ИИ, с активными ссылками на источники. Приложение работает не только с текстовыми запросами — можно использовать голосовой поиск или камеру, чтобы находить объекты или переводить надписи. Для тех, кто устал от обычного Google, это настоящая находка.

Напомним, в очередном системном обновлении Google одновременно ограничила определенные действия пользователей и повысила уровень их защиты. В компании подтвердили, что начиная с Android 16, смартфоны больше не будут позволять выполнять ряд потенциально опасных действий при звонках с неизвестных номеров.

Также мы писали, что несмотря на открытость Android, фирменные оболочки часто ограничивают владельцев смартфонов базовыми функциями. Однако стоит лишь добавить в систему несколько проверенных инструментов — и рабочий стол сразу приобретает индивидуальный вид, точно соответствуя вашим привычкам и стилю пользования.