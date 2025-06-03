Какие приложения убивают батарею Android и iOS — 5 шагов, чтобы все исправить

Приложения на экране смартфона. Фото: Unsplash

Высокая автономность смартфона остается одним из главных критериев для большинства пользователей, однако отдельные приложения способны стремительно разряжать аккумулятор. Некоторые из них потребляют больше всего энергии.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Социальные платформы и мессенджеры вроде Facebook, Instagram, Messenger, Snapchat, WhatsApp, TikTok и Telegram постоянно синхронизируют данные, отправляют оповещения и, нередко, отслеживают местонахождение, из-за чего работают в фоновом режиме почти непрерывно, быстро опустошая батарею.

Приложения с активным использованием геолокации — среди них Google Maps, Waze, Uber или Bolt, а также фитнес-трекинговые Runkeeper и Strava или семейный сервис Life360 — также неустанно обращаются к GPS-модулю, что дополнительно нагружает аккумулятор. Не отстают и ресурсоемкие мобильные игры:

Genshin Impact;

PUBG Mobile;

Call of Duty Mobile;

Fortnite;

Asphalt 9.

Эти приложения активно задействуют процессор и графический модуль, заставляя систему работать на пределе возможностей.

Видеоконференции в Zoom, Google Meet или Skype, съемка Stories и Reels в Instagram или TikTok, а также AR-фильтры в Snapchat требуют постоянного доступа к камере и микрофону, что заметно сокращает время автономной работы. Перебирая файлы по электронной почте или резервируя фотографии, Gmail, Outlook, Dropbox, Google Drive, OneDrive и Google Фото держат канал синхронизации открытым, а потоковые сервисы YouTube, Netflix, Spotify, Twitch и Apple Music активно используют мобильный интернет и дисплей на высокой яркости.

Чтобы сократить потребление энергии, стоит систематически проверять, какие приложения остаются активными в фоновом режиме. Поможет также ограничение фоновой деятельности в настройках Android или iOS, отключение геолокации, когда она не нужна, снижение яркости экрана или переход в темный режим, своевременное закрытие игр и других "тяжелых" приложений, а в случае необходимости — включение системного режима энергосбережения.

Напомним, пользователи смартфонов нередко сталкиваются с сообщениями вроде: "Место в хранилище исчерпано", "Недостаточно памяти" или "Невозможно сохранить фото". В таких случаях устройство не только блокирует загрузку файлов и установку приложений, но и начинает работать медленнее или нестабильно.

Также мы писали, что многие люди запускают приложение Google исключительно для поиска информации. Хотя оно на самом деле содержит ряд полезных инструментов, которые способны значительно облегчить выполнение ежедневных задач и сделать пользование смартфоном еще более комфортным.