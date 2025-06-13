Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Технологии arrow Стоит ли оставлять телефон на зарядке до самого утра arrow

Стоит ли оставлять телефон на зарядке до самого утра

13 июня 2025 05:12
Владимир Мололкин - редактор
Ночная зарядка смартфона — стоит ли оставлять устройство на кабеле до утра
Смартфон на зарядке. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Смартфон на тумбочке и кабель в розетке до самого утра — привычка многих пользователей. Но вокруг ночной зарядки возникло немало мифов: одни боятся "перезаряда", другие — перегрева, а некоторые уверены, что так быстрее портится аккумулятор.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, стоит ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь.

Реклама
Читайте также:

Что происходит с батареей на самом деле

Современные телефоны автоматически отключают подачу тока, как только батарея достигает 100%. "Перезарядить" ее невозможно. Проблема в другом: ночью смартфон иногда выполняет фоновые задачи (резервное копирование, синхронизацию данных), поэтому несущественно разряжается и тут же снова подзаряжается. Такие короткие "дозаправки" со временем изнашивают элемент питания.

Некоторые бренды используют адаптивную зарядку: устройство держит уровень заряда в пределах 80-90%, а до 100% добивает только под утро, чтобы телефон был полностью готов, когда вы проснетесь. Если этой функции нет — не критично, но стоит придерживаться нескольких правил. Не накрывайте смартфон одеялом или подушкой и не пользуйтесь дешевыми адаптерами: перегрев и короткое замыкание — реальный риск.

Итак, ночная зарядка не будет вредить, если гаджет лежит на открытой поверхности и подключен к качественному блоку питания. А чтобы максимально позаботиться об аккумуляторе, поставьте телефон на зарядку за час-два до сна — и батарея, и глаза скажут "спасибо".

Напомним, автономность смартфона до сих пор остается ключевым приоритетом для большинства пользователей. Впрочем, некоторые приложения могут буквально "съедать" заряд — именно они чаще всего становятся причиной стремительного падения уровня батареи.

Также мы писали, что привычные, на первый взгляд, действия во время зарядки могут не только уменьшить срок службы аккумулятора, но и привести к опасным ситуациям. Избежать рисков помогает соблюдение простых, но важных правил.

телефоны смартфон полезные советы зарядка аккумулятор зарядное устройство
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации