Ночная зарядка смартфона — стоит ли оставлять устройство на кабеле до утра

Смартфон на зарядке. Фото: Freepik

Смартфон на тумбочке и кабель в розетке до самого утра — привычка многих пользователей. Но вокруг ночной зарядки возникло немало мифов: одни боятся "перезаряда", другие — перегрева, а некоторые уверены, что так быстрее портится аккумулятор.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, стоит ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь.

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Что происходит с батареей на самом деле

Современные телефоны автоматически отключают подачу тока, как только батарея достигает 100%. "Перезарядить" ее невозможно. Проблема в другом: ночью смартфон иногда выполняет фоновые задачи (резервное копирование, синхронизацию данных), поэтому несущественно разряжается и тут же снова подзаряжается. Такие короткие "дозаправки" со временем изнашивают элемент питания.

Некоторые бренды используют адаптивную зарядку: устройство держит уровень заряда в пределах 80-90%, а до 100% добивает только под утро, чтобы телефон был полностью готов, когда вы проснетесь. Если этой функции нет — не критично, но стоит придерживаться нескольких правил. Не накрывайте смартфон одеялом или подушкой и не пользуйтесь дешевыми адаптерами: перегрев и короткое замыкание — реальный риск.

Итак, ночная зарядка не будет вредить, если гаджет лежит на открытой поверхности и подключен к качественному блоку питания. А чтобы максимально позаботиться об аккумуляторе, поставьте телефон на зарядку за час-два до сна — и батарея, и глаза скажут "спасибо".

Напомним, автономность смартфона до сих пор остается ключевым приоритетом для большинства пользователей. Впрочем, некоторые приложения могут буквально "съедать" заряд — именно они чаще всего становятся причиной стремительного падения уровня батареи.

Также мы писали, что привычные, на первый взгляд, действия во время зарядки могут не только уменьшить срок службы аккумулятора, но и привести к опасным ситуациям. Избежать рисков помогает соблюдение простых, но важных правил.