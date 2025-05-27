Чи безпечно залишати зарядний пристрій в розетці — відповідь експерта

Зарядний пристрій в розетці. Фото: Unsplash

Лише одна зарядка, яка постійно лишається в розетці, споживає мізерно мало електроенергії, та коли таких пристроїв у домі кілька, витрати стають помітними. Окрім "вампірської" енергії, існують і додаткові ризики для самих адаптерів і безпеки помешкання.

Про це пише The Conversation.

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Нас оточують смартфони, ноутбуки, розумні годинники, навушники, електровелосипеди та інші гаджети, які живляться від акумуляторів. Тому вдома легко набрати цілий "букет" блоків живлення, що цілодобово стирчать у розетках — біля ліжка, на робочому столі чи в коридорі.

Не всі зарядні пристрої однакові: залежно від потужності й призначення їхня внутрішня схема може бути простою або складною. Основне завдання будь-якої зарядки — перетворити змінний струм із розетки (AC) на низьку напругу постійного струму (DC), придатну для батареї вашого пристрою. Для цього всередині є трансформатор, випрямляч, фільтри та мікросхеми керування і захисту.

У мережі електрони рухаються вперед-назад, а от батареї "люблять" односпрямований потік, тому майже кожен сучасний прилад має власний перетворювач AC-DC. І поки зарядка приєднана до мережі, її мікросхеми отримують живлення, навіть якщо кабель ні до чого не під'єднано. Так з'являється "вампірська" або ж резервна потужність: кожен блок споживає зовсім трохи, проте сума всіх таких втрат за рік може перерости в кілька кіловат-годин.

Нові адаптери навчилися переходити в "сон", доки телефон чи ноутбук не попросить енергії, тому витрати стали скромнішими. Однак електромережа не ідеальна: короткочасні стрибки напруги трапляються регулярно й поступово зношують компоненти. Якісні сертифіковані зарядки здатні витримувати ці коливання, а дешеві підробки — ні, і в гіршому випадку можуть спричинити займання.

Користувачам радять від'єднувати адаптери, коли це не завдає клопоту, а також уважно стежити за їхнім станом. Якщо блок гріється сильніше, ніж зазвичай, видає шум або має ушкодження корпусу чи кабелю, його слід негайно замінити та більше не залишати в розетці.

Нагадаємо, поширене уявлення про те, що вимкнений електроприлад не споживає струму, є помилковим. Насправді чимало побутових пристроїв продовжують витрачати електроенергію навіть у режимі очікування або просто залишаючись підключеними до розетки, хоча й не використовуються активно.

Також ми писали, що з цікавості чи необізнаності деякі люди вдаються до незвичних експериментів, як-от спроба під'єднати звичайну USB-флешку до зарядного пристрою смартфона, увімкненого в електромережу. Чи має такий крок бодай якусь користь і чи не несе він загрози техніці або самій мережі — питання, яке варто розглянути окремо.