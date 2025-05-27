Енергетичні вампіри — ці прилади підвищують квартплату, навіть коли вимкнені

Невидимі втрати — чому рахунки за світло зростають без причини
Часто ми вважаємо, що вимкнений прилад перестає споживати електроенергію. Насправді ж багато побутових пристроїв продовжують витрачати струм навіть у режимі очікування або приєднані до мережі без активного використання.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які прилади споживають електроенергію, навіть коли вимкнені.
Які електроприлади залишаються поза увагою
Навіть коли зарядний пристрій для телефона не підключений до гаджета, але вставлений у розетку, він продовжує споживати електроенергію. Цей обсяг мізерний, але при постійному підключенні протягом року він здатен вплинути на загальне споживання.
Смартприставки для телевізорів, залишені в режимі очікування, також витрачають енергію, хоча телевізор здається вимкненим. Якщо ж не використовувати режим очікування, а просто залишати приставку у мережі, витрати зростають у кілька разів.
Схожа ситуація і з самими телевізорами. Кнопка на пульті лише переводить пристрій у сплячий режим, у якому він продовжує споживати струм. Повністю зупинити витрати можливо лише відключенням від розетки.
Стаціонарні комп'ютери та ноутбуки теж залишаються активними навіть після вимкнення. У сплячому режимі ноутбуки можуть споживати у півтора раза більше, ніж при повному відключенні. Щоб уникнути таких втрат, пристрої варто фізично від'єднувати від живлення.
Окремої уваги заслуговує техніка з таймерами — мікрохвильовки, мультиварки чи бойлери. Навіть без активної роботи таймер сам по собі споживає енергію, і щоденне підключення до мережі створює зайві витрати.
Хоча ці витрати здаються незначними, вони накопичуються. Крім того, постійне перебування приладів у розетках збільшує ризик пошкодження через стрибки напруги, особливо якщо вона перевищує 242 вольти. Повне вимкнення з мережі не лише зменшить споживання, а й збереже техніку від ламання.
Нагадаємо, з 1 липня 2025 року в Україні набуде чинності новий стандарт напруги: замість 220 вольтів використовуватиметься 230 вольтів. Це оновлення є частиною процесу гармонізації української енергосистеми з європейською.
Також ми писали, що використання підроблених зарядних пристроїв може бути не лише шкідливим для гаджета, а й становити серйозну загрозу для життя. Такі пристрої здатні спричинити ураження струмом або навіть стати причиною пожежі.
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