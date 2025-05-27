Енергетичні вампіри — ці прилади підвищують квартплату, навіть коли вимкнені

Мережевий подовжувач. Фото: Unsplash

Часто ми вважаємо, що вимкнений прилад перестає споживати електроенергію. Насправді ж багато побутових пристроїв продовжують витрачати струм навіть у режимі очікування або приєднані до мережі без активного використання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які прилади споживають електроенергію, навіть коли вимкнені.

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Навіть коли зарядний пристрій для телефона не підключений до гаджета, але вставлений у розетку, він продовжує споживати електроенергію. Цей обсяг мізерний, але при постійному підключенні протягом року він здатен вплинути на загальне споживання.

Смартприставки для телевізорів, залишені в режимі очікування, також витрачають енергію, хоча телевізор здається вимкненим. Якщо ж не використовувати режим очікування, а просто залишати приставку у мережі, витрати зростають у кілька разів.

Схожа ситуація і з самими телевізорами. Кнопка на пульті лише переводить пристрій у сплячий режим, у якому він продовжує споживати струм. Повністю зупинити витрати можливо лише відключенням від розетки.

Стаціонарні комп'ютери та ноутбуки теж залишаються активними навіть після вимкнення. У сплячому режимі ноутбуки можуть споживати у півтора раза більше, ніж при повному відключенні. Щоб уникнути таких втрат, пристрої варто фізично від'єднувати від живлення.

Окремої уваги заслуговує техніка з таймерами — мікрохвильовки, мультиварки чи бойлери. Навіть без активної роботи таймер сам по собі споживає енергію, і щоденне підключення до мережі створює зайві витрати.

Хоча ці витрати здаються незначними, вони накопичуються. Крім того, постійне перебування приладів у розетках збільшує ризик пошкодження через стрибки напруги, особливо якщо вона перевищує 242 вольти. Повне вимкнення з мережі не лише зменшить споживання, а й збереже техніку від ламання.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року в Україні набуде чинності новий стандарт напруги: замість 220 вольтів використовуватиметься 230 вольтів. Це оновлення є частиною процесу гармонізації української енергосистеми з європейською.

Також ми писали, що використання підроблених зарядних пристроїв може бути не лише шкідливим для гаджета, а й становити серйозну загрозу для життя. Такі пристрої здатні спричинити ураження струмом або навіть стати причиною пожежі.