Энергетические вампиры — эти приборы повышают квартплату, даже когда выключены

Сетевой удлинитель. Фото: Unsplash

Часто мы считаем, что выключенный прибор перестает потреблять электроэнергию. На самом же деле многие бытовые устройства продолжают расходовать ток даже в режиме ожидания или подключены к сети без активного использования.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие приборы потребляют электроэнергию, даже когда выключены.

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Какие электроприборы остаются без внимания

Даже когда зарядное устройство для телефона не подключено к гаджету, но вставлено в розетку, оно продолжает потреблять электроэнергию. Этот объем мизерный, но при постоянном подключении в течение года он способен повлиять на общее потребление.

Смарт-приставки для телевизоров, оставленные в режиме ожидания, также расходуют энергию, хотя телевизор кажется выключенным. Если не использовать режим ожидания, а просто оставлять приставку в сети, расходы возрастают в несколько раз.

Похожая ситуация и с самими телевизорами. Кнопка на пульте лишь переводит устройство в спящий режим, в котором оно продолжает потреблять ток. Полностью остановить расход возможно лишь отключением от розетки.

Стационарные компьютеры и ноутбуки тоже остаются активными даже после выключения. В спящем режиме ноутбуки могут потреблять в полтора раза больше, чем при полном отключении. Чтобы избежать таких потерь, устройства следует физически отсоединять от питания.

Отдельного внимания заслуживает техника с таймерами — микроволновки, мультиварки или бойлеры. Даже без активной работы таймер сам по себе потребляет энергию, и ежедневное подключение к сети создает лишние расходы.

Хотя эти расходы кажутся незначительными, они накапливаются. Кроме того, постоянное пребывание приборов в розетках увеличивает риск повреждения из-за скачков напряжения, особенно если оно превышает 242 вольта. Полное отключение из сети не только уменьшит потребление, но и сохранит технику от поломки.

Напомним, с 1 июля 2025 года в Украине вступит в силу новый стандарт напряжения: вместо 220 вольт будет использоваться 230 вольт. Это обновление является частью процесса гармонизации украинской энергосистемы с европейской.

Также мы писали, что использование поддельных зарядных устройств может быть не только вредным для гаджета, но и представлять серьезную угрозу для жизни. Такие устройства способны вызвать поражение током или даже стать причиной пожара.