Безопасно ли оставлять зарядное устройство в розетке — ответ эксперта

Зарядное устройство в розетке. Фото: Unsplash

Только одна зарядка, которая постоянно остается в розетке, потребляет ничтожно мало электроэнергии, но когда таких устройств в доме несколько, расходы становятся заметными. Кроме "вампирской" энергии, существуют и дополнительные риски для самих адаптеров и безопасности помещения.

Об этом пишет The Conversation.

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В чем риск постоянно подключенных зарядок

Нас окружают смартфоны, ноутбуки, умные часы, наушники, электровелосипеды и другие гаджеты, которые питаются от аккумуляторов. Поэтому дома легко набрать целый "букет" блоков питания, круглосуточно торчащих в розетках — возле кровати, на рабочем столе или в коридоре.

Не все зарядные устройства одинаковы: в зависимости от мощности и назначения их внутренняя схема может быть простой или сложной. Основная задача любой зарядки — преобразовать переменный ток из розетки (AC) в низкое напряжение постоянного тока (DC), пригодное для батареи вашего устройства. Для этого внутри есть трансформатор, выпрямитель, фильтры и микросхемы управления и защиты.

В сети электроны движутся вперед-назад, а вот батареи "любят" однонаправленный поток, поэтому почти каждый современный прибор имеет собственный преобразователь AC-DC. И пока зарядка подключена к сети, ее микросхемы получают питание, даже если кабель ни к чему не подключен. Так появляется "вампирская" или же резервная мощность: каждый блок потребляет совсем немного, однако сумма всех таких потерь за год может перерасти в несколько киловатт-часов.

Новые адаптеры научились переходить в "сон", пока телефон или ноутбук не попросит энергии, поэтому расходы стали скромнее. Однако электросеть не идеальна: кратковременные скачки напряжения случаются регулярно и постепенно изнашивают компоненты. Качественные сертифицированные зарядки способны выдерживать эти колебания, а дешевые подделки — нет, и в худшем случае могут вызвать возгорание.

Пользователям советуют отсоединять адаптеры, когда это не доставляет хлопот, а также внимательно следить за их состоянием. Если блок греется сильнее, чем обычно, издает шум или имеет повреждения корпуса или кабеля, его следует немедленно заменить и больше не оставлять в розетке.

Напомним, распространённое представление, что выключенный электроприбор не потребляет тока, является ошибочным. На самом деле многие бытовые устройства продолжают расходовать электроэнергию даже в режиме ожидания или просто оставаясь подключенными к розетке, хотя и не используются активно.

Также мы писали, что из любопытства или неосведомлённости некоторые люди прибегают к необычным экспериментам, например попытка подключить обычную USB-флешку к зарядному устройству смартфона, включённого в электросеть. Имеет ли такой шаг хоть какую-то пользу и не несет ли он угрозы технике или самой сети — вопрос, который стоит рассмотреть отдельно.