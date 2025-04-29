Дитяча цікавість — що буде, якщо під'єднати USB-флешку до розетки

USB-флешка в зарядці для смартфона, що під'єднана до розетки. Фото: скриншот/YouTube

Дитяча цікавість або проста необізнаність інколи підштовхує людей до дивних експериментів. Один із них — спроба вставити звичайну USB-флешку у зарядний пристрій смартфона, увімкнений у розетку. Чи є в цьому бодай якийсь сенс і чи не загрожує такий експеримент техніці або електромережі?

Про це пише Jason Deegan.

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Автор спроби використав старий адаптер Samsung потужністю приблизно 5 Вт і флешку TDK із кількома файлами (PDF та MP4). Після попередньої перевірки справності обох пристроїв він під'єднав накопичувач до зарядки, а потім увімкнув його в мережу.

Попри очікування іскор чи перегріву, за кілька хвилин спостережень виявилося, що нічого не відбувається: флешка не нагрілася, адаптер продовжував працювати штатно, а в мережі не виникло жодних збоїв. Після вимкнення носій під'єднали до комп'ютера — усі файли залишилися на місці, пристрій функціонував коректно, а зарядка без проблем живила розумний годинник.

Усе пояснюють особливості інтерфейсу USB. Флешка справді отримує 5 вольтів живлення, необхідні для ввімкнення, але для передачі даних їй потрібен хост-пристрій — комп'ютер, смартфон чи планшет. У більшості зарядних адаптерів лінії даних не активні, тому, не отримавши сигналу управління, накопичувач просто "чекає" команд, яких не надходить.

Отже, випадкове підключення флешки до зарядного пристрою не зашкодить ані самому накопичувачу, ані адаптеру, ані електромережі. Втім, практичної користі від такої дії теж немає.

Нагадаємо, USB-флешка — найкращий спосіб швидко перенести файли з одного комп'ютера на інший або передати дані між телефоном та ПК. Проте вибір дешевого та неякісного накопичувача може принести більше клопоту, ніж користі.

Також ми писали, що сучасні телевізори давно перетворилися на справжні мультимедійні центри. Одним із найменш помітних, але корисних елементів сучасних пристроїв є USB-порти, які зазвичай розташовані на бічній панелі телевізора.