Детское любопытство — что будет, если подключить USB-флешку к розетке

USB-флешка в зарядке для смартфона, подключенной к розетке. Фото: скриншот/YouTube

Детское любопытство или простая неосведомленность иногда подталкивает людей к странным экспериментам. Один из них — попытка вставить обычную USB-флешку в зарядное устройство смартфона, включенное в розетку. Есть ли в этом хоть какой-то смысл и не угрожает ли такой эксперимент технике или электросети?

Об этом пишет Jason Deegan.

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Автор попытки использовал старый адаптер Samsung мощностью примерно 5 Вт и флешку TDK с несколькими файлами (PDF и MP4). После предварительной проверки исправности обоих устройств он подключил накопитель к зарядке, а затем включил его в сеть.

Несмотря на ожидания искр или перегрева, через несколько минут наблюдений оказалось, что ничего не происходит: флешка не нагрелась, адаптер продолжал работать штатно, а в сети не возникло никаких сбоев. После выключения носитель подключили к компьютеру — все файлы остались на месте, устройство функционировало корректно, а зарядка без проблем питала умные часы.

Все объясняют особенности интерфейса USB. Флешка действительно получает 5 вольт питания, необходимые для включения, но для передачи данных ей нужно хост-устройство — компьютер, смартфон или планшет. В большинстве зарядных адаптеров линии данных неактивны, поэтому не получив сигнала управления, накопитель просто "ждет" команд, которых не поступает.

Следовательно, случайное подключение флешки к зарядному устройству не повредит ни самому накопителю, ни адаптеру, ни электросети. Впрочем, практической пользы от такого действия тоже нет.

Напомним, USB-флешка — лучший способ быстро перенести файлы с одного компьютера на другой или передать данные между телефоном и ПК. Однако выбор дешевого и некачественного накопителя может принести больше хлопот, чем пользы.

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