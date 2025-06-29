Зарядное устройство нагревается — когда тепло может стать угрозой

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Unsplash

Если после нескольких часов подзарядки вы замечаете, что блок питания смартфона стал теплым, это не всегда повод для паники. Однако разница между комфортным теплом и опасным перегревом может оказаться критической для вашей безопасности и целостности гаджета.

Об этом пишет SlashGear.

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Когда тепло становится угрозой

При передаче электроэнергии часть энергии неизбежно теряется в виде тепла, поэтому легкий нагрев зарядного устройства считается нормой. Ситуацию усугубляют технологии быстрой зарядки: чем выше ток, тем активнее греются как смартфон, так и "кирпичик" питания. Небольшое тепло не должно беспокоить, особенно если вы пользуетесь сертифицированным зарядным блоком, подключенным к исправной сети или повербанку. Важно лишь не оставлять телефон подключенным надолго после достижения 100%, чтобы лишняя энергия не превращалась в чрезмерный жар.

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Тревогу должен вызвать момент, когда зарядное устройство становится действительно горячим — настолько, что его трудно касаться. В таком случае следует немедленно обесточить устройство, отсоединить кабель и проверить, нет ли запаха горелого пластика или дыма. Сильный перегрев может свидетельствовать о внутреннем повреждении блока питания, неполадках в электросети или проблеме самого смартфона. Затягивание с отключением может привести к плавлению компонентов или даже возгоранию, во время которого пластик будет выделять токсичные испарения.

Почему зарядное устройство перегревается

Есть несколько основных причин, почему зарядный блок может перегреваться.

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Часто проблема скрывается внутри самого блока: дешевые безымянные адаптеры экономят на защитных схемах и корректной системе управления током, поэтому изнашиваются быстрее и не умеют "договариваться" со смартфоном о безопасном напряжении. Дополнительную опасность создают поврежденные или некачественные кабели, из-за которых растет электрическое сопротивление, а зарядный блок пытается компенсировать потери, повышая нагрузку и температуру. Наконец, высокие внешние температуры — прямые солнечные лучи или плохо вентилируемое помещение — ускоряют так называемый тепловой разгон, когда гаджет и блок питания нагревают друг друга до критического уровня.

Как только вы заметили, что зарядное устройство перегревается, прекратите пользование им и попробуйте выяснить причину. Проверьте кабель на повреждения, убедитесь в исправности розетки, а главное — выбирайте сертифицированные зарядные аксессуары от известных производителей.

Напомним, зарядный порт смартфона — одна из самых уязвимых деталей: даже мелкая пылинка может вызвать перебои в зарядке. Важно регулярно проверять разъем и при необходимости чистить его аккуратно и правильно.

Также мы писали, что ночная зарядка смартфона до сих пор вызывает споры. Несмотря на распространенные опасения относительно "перезаряда" или износа батареи, современные девайсы в основном имеют защиту, но есть нюансы, которые стоит учитывать.