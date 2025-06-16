Як безпечно почистити зарядний роз'єм смартфона — інструкція

Як самостійно і безпечно очистити роз'єм зарядки у телефоні
Роз'єм для зарядки залишається одним із найделікатніших елементів сучасного смартфона, і найменше забруднення може спричинити збої у підключенні кабелю. Досягти безпечного результату можна власноруч, дотримуючись обережності та кількох простих правил.
Про це пише OBOZ.ua.
Як почистити роз'єм для зарядки на смартфоні
Роз'єм накопичує пил, ворсинки та інші частинки, тож регулярне чищення допомагає уникнути проблем із зарядкою. Найперше вимкніть телефон: це захистить електроніку від короткого замикання. За допомогою ліхтарика огляньте гніздо й переконайтеся, що саме заважає кабелю "сісти" щільно.
Для роботи знадобиться зубочистка або невелика дерев'яна чи пластикова паличка; за потреби — балончик зі стисненим повітрям, м'яка щіточка й, для глибшого очищення окиснених контактів, ізопропіловий спирт. Акуратно піддягаючи, вийміть видимий пил — без зайвого тиску, щоб не пошкодити контактні пластини. Короткий спрямований струмінь повітря допоможе видалити дрібні залишки, але тримайте балончик вертикально, щоб у роз'єм не потрапив конденсат.
Категорично заборонено користуватися металевими предметами на кшталт голок чи скріпок: вони здатні пошкодити контакти та спричинити коротке замикання. Не лийте рідину безпосередньо всередину роз'єму, навіть якщо це спирт.
Після завершення процедур під'єднайте кабель і перевірте, чи фіксується він без люфту. Якщо смартфон і далі відмовляється заряджатися, а роз'єм залишається розхитаним, імовірно, порт зношений або пошкоджений. У такому разі варто звернутися до сервісного центру, аби уникнути більших витрат у майбутньому.
Нагадаємо, одна-єдина зарядка, залишена в розетці, споживає зовсім небагато електроенергії, але якщо таких пристроїв у квартирі кілька, сукупні витрати вже можуть бути відчутними. До того ж постійно ввімкнені адаптери несуть додаткові ризики — як для техніки, так і для безпеки помешкання.
Також ми писали, що хибні звички під час заряджання не лише зменшують термін служби акумулятора, а іноді можуть стати причиною загоряння. Щоб уникнути таких ситуацій, варто дотримуватись елементарних правил і уважно стежити за дрібницями.
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