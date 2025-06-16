Як безпечно почистити зарядний роз'єм смартфона — інструкція

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Роз'єм для зарядки залишається одним із найделікатніших елементів сучасного смартфона, і найменше забруднення може спричинити збої у підключенні кабелю. Досягти безпечного результату можна власноруч, дотримуючись обережності та кількох простих правил.

Про це пише OBOZ.ua.

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Роз'єм накопичує пил, ворсинки та інші частинки, тож регулярне чищення допомагає уникнути проблем із зарядкою. Найперше вимкніть телефон: це захистить електроніку від короткого замикання. За допомогою ліхтарика огляньте гніздо й переконайтеся, що саме заважає кабелю "сісти" щільно.

Для роботи знадобиться зубочистка або невелика дерев'яна чи пластикова паличка; за потреби — балончик зі стисненим повітрям, м'яка щіточка й, для глибшого очищення окиснених контактів, ізопропіловий спирт. Акуратно піддягаючи, вийміть видимий пил — без зайвого тиску, щоб не пошкодити контактні пластини. Короткий спрямований струмінь повітря допоможе видалити дрібні залишки, але тримайте балончик вертикально, щоб у роз'єм не потрапив конденсат.

Категорично заборонено користуватися металевими предметами на кшталт голок чи скріпок: вони здатні пошкодити контакти та спричинити коротке замикання. Не лийте рідину безпосередньо всередину роз'єму, навіть якщо це спирт.

Після завершення процедур під'єднайте кабель і перевірте, чи фіксується він без люфту. Якщо смартфон і далі відмовляється заряджатися, а роз'єм залишається розхитаним, імовірно, порт зношений або пошкоджений. У такому разі варто звернутися до сервісного центру, аби уникнути більших витрат у майбутньому.

Нагадаємо, одна-єдина зарядка, залишена в розетці, споживає зовсім небагато електроенергії, але якщо таких пристроїв у квартирі кілька, сукупні витрати вже можуть бути відчутними. До того ж постійно ввімкнені адаптери несуть додаткові ризики — як для техніки, так і для безпеки помешкання.

Також ми писали, що хибні звички під час заряджання не лише зменшують термін служби акумулятора, а іноді можуть стати причиною загоряння. Щоб уникнути таких ситуацій, варто дотримуватись елементарних правил і уважно стежити за дрібницями.