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Как самостоятельно и безопасно очистить разъем зарядки в телефоне

16 июня 2025 11:08
Владимир Мололкин - редактор
Как безопасно почистить зарядный разъем смартфона — инструкция
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Разъем для зарядки остается одним из самых деликатных элементов современного смартфона, и малейшее загрязнение может привести к сбоям в подключении кабеля. Достичь безопасного результата можно собственноручно, соблюдая осторожность и несколько простых правил.

Об этом пишет OBOZ.ua.

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Разъем накапливает пыль, ворсинки и другие частицы, поэтому регулярная чистка помогает избежать проблем с зарядкой. Прежде всего выключите телефон: это защитит электронику от короткого замыкания. С помощью фонарика осмотрите гнездо и убедитесь, что именно мешает кабелю "сесть" плотно.

Для работы понадобится зубочистка или небольшая деревянная, или пластиковая палочка; при необходимости — баллончик со сжатым воздухом, мягкая щеточка и, для более глубокой очистки окисленных контактов, изопропиловый спирт. Аккуратно поддевая, выньте видимую пыль — без излишнего давления, чтобы не повредить контактные пластины. Короткая направленная струя воздуха поможет удалить мелкие остатки, но держите баллончик вертикально, чтобы в разъем не попал конденсат.

Категорически запрещено пользоваться металлическими предметами вроде иголок или скрепок: они способны повредить контакты и вызвать короткое замыкание. Не лейте жидкость непосредственно внутрь разъема, даже если это спирт.

После завершения процедур подключите кабель и проверьте, фиксируется ли он без люфта. Если смартфон продолжает отказываться заряжаться, а разъем остается расшатанным, вероятно, порт изношен или поврежден. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр, чтобы избежать больших затрат в будущем.

Напомним, одна-единственная зарядка, оставленная в розетке, потребляет совсем немного электроэнергии, но если таких устройств в квартире несколько, совокупные расходы уже могут быть ощутимыми. К тому же постоянно включенные адаптеры несут дополнительные риски — как для техники, так и для безопасности помещения.

Также мы писали, что неправильные привычки во время зарядки не только уменьшают срок службы аккумулятора, а иногда могут стать причиной возгорания. Чтобы избежать таких ситуаций, стоит придерживаться элементарных правил и внимательно следить за мелочами.

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