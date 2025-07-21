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Главная Технологии Когда ставить смартфон на зарядку, чтобы не "убить" батарею

Когда ставить смартфон на зарядку, чтобы не "убить" батарею

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 16:12
Идеальный процент батареи — когда нужно ставить смартфон заряжаться
Подключение смартфона к зарядке. Фото: Freepik

Батарея смартфона изнашивается быстрее не столько со временем, сколько из-за наших привычек зарядки. Чтобы продлить "жизнь" аккумулятора, стоит придерживаться простого правила относительно диапазона заряда.

Об этом пишет УНИАН.

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Когда именно стоит ставить телефон на зарядку

Большинство пользователей не задумывается, как именно подпитывает свои гаджеты, и именно это сокращает срок службы как батареи, так и самого смартфона. Специалисты самой популярной считают тактику "20-80": не давать заряду падать ниже 20% и снимать с кабеля, когда индикатор достигает примерно 80%. Такой подход минимизирует износ элементов питания.

Современные литий-ионные батареи рассчитаны в среднем на тысячу полных циклов "до нуля" и "до стопроцентного". Если вы, скажем, зарядили телефон до 80%, затем разрядили до 20% и на следующий день повторили то же самое, это все равно будет только один полный цикл. Соответственно, чем меньше раз аккумулятор проходит путь 0-100%, тем дольше он сохраняет первоначальную емкость.

Впрочем, у такой схемы есть два нюанса. Во-первых, 60% заряда может не хватить на насыщенный день. Во-вторых, придется чаще следить за индикатором или пользоваться приложениями-напоминателями, сигнализирующими о нужном проценте.

Альтернатива — режим "50-70", когда уровень не падает ниже половины, а верхняя граница составляет 70%. Сторонники этого способа утверждают, что так можно почти удвоить ресурс батареи, но придется пополнять энергию несколько раз в сутки. Так что выбор между двумя методами зависит от личного графика и доступа к розеткам.

Каким бы ни был ваш стиль зарядки, эксперты единодушны: не стоит доводить смартфон ни до 0%, ни до 100%. Частые полные разряды и "заряд до максимума" заметно уменьшают емкость, замедляют работу устройства и приближают день, когда батарею придется менять.

Напомним, многие привыкли оставлять зарядку в розетке на постоянной основе, не задумываясь о последствиях. Такой подход хоть и упрощает доступ к энергии, все же влияет на потребление электричества.

Также мы писали, что цена зарядного устройства не всегда означает лучшее качество. Хотя иногда более дорогие аксессуары действительно обеспечивают более безопасную зарядку, во многих случаях стоимость не соответствует реальной пользе для батареи смартфона.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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