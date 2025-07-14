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Головна Технології Чи споживає зарядний пристрій струм, коли не заряджає телефон

Чи споживає зарядний пристрій струм, коли не заряджає телефон

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 05:12
Звичка залишати зарядку в розетці — скільки електрики вона споживає насправді
Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Pexels

Майже кожен залишає зарядку смартфона в розетці на цілий день, аби під'єднати телефон, щойно він попросить енергії. Та чи позначається така зручність на рахунку за електрику?

Про це пише SlashGear.

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Скільки "з'їдає" зарядка в режимі очікування

Більшість телефонних зарядних пристроїв, подібно до USB-розеток, не мають фізичної кнопки вимкнення: вони постійно "слухають" мережу, щоб помітити під'єднаний гаджет. У стані очікування такий адаптер споживає до 0,5 Вт. У 2020 році журналіст ZDNET виміряв справжній iPhone-зарядник і зафіксував близько 135 Вт-год на місяць, що становить приблизно 58 копійок за тарифом 4,32 грн/кВт.

Втім, сума матиме скромний вигляд лише доти, доки йдеться про один адаптер. У типовій оселі одночасно працює декілька зарядок різної якості. Дешеві, ненайкраще зібрані блоки живлення подекуди споживають у 20 разів більше струму, ніж "рідні" аксесуари від виробника телефону, а старі або підроблені моделі ще й ризикують перегрітися й спричинити займання. Крім особистих фінансів, на кону — і довкілля: зайве споживання струму збільшує викиди вуглекислого газу.

Найпростіше рішення — звичка висмикувати зарядний кабель із розетки. Додатково можна скористатися подовжувачами з індивідуальними вимикачами, "розумними" вилками чи новими адаптерами, які самі розрізають подачу струму після завершення заряджання.

Нагадаємо, якщо після тривалої зарядки зарядний блок стає теплим — це не завжди свідчить про проблему. Втім, варто вміти розрізняти нормальний нагрів від перегріву, який може зашкодити пристрою.

Також ми писали, що залишати телефон на зарядці на всю ніч — поширена практика, навколо якої існує багато міфів. Частина користувачів побоюється "перезаряду" або шкоди для акумулятора, хоча сучасні смартфони мають вбудовані механізми захисту.

електроенергія телефони рахунки енергія заряджання зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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