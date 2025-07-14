Звичка залишати зарядку в розетці — скільки електрики вона споживає насправді

Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Pexels

Майже кожен залишає зарядку смартфона в розетці на цілий день, аби під'єднати телефон, щойно він попросить енергії. Та чи позначається така зручність на рахунку за електрику?

Про це пише SlashGear.

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Скільки "з'їдає" зарядка в режимі очікування

Більшість телефонних зарядних пристроїв, подібно до USB-розеток, не мають фізичної кнопки вимкнення: вони постійно "слухають" мережу, щоб помітити під'єднаний гаджет. У стані очікування такий адаптер споживає до 0,5 Вт. У 2020 році журналіст ZDNET виміряв справжній iPhone-зарядник і зафіксував близько 135 Вт-год на місяць, що становить приблизно 58 копійок за тарифом 4,32 грн/кВт.

Втім, сума матиме скромний вигляд лише доти, доки йдеться про один адаптер. У типовій оселі одночасно працює декілька зарядок різної якості. Дешеві, ненайкраще зібрані блоки живлення подекуди споживають у 20 разів більше струму, ніж "рідні" аксесуари від виробника телефону, а старі або підроблені моделі ще й ризикують перегрітися й спричинити займання. Крім особистих фінансів, на кону — і довкілля: зайве споживання струму збільшує викиди вуглекислого газу.

Найпростіше рішення — звичка висмикувати зарядний кабель із розетки. Додатково можна скористатися подовжувачами з індивідуальними вимикачами, "розумними" вилками чи новими адаптерами, які самі розрізають подачу струму після завершення заряджання.

Нагадаємо, якщо після тривалої зарядки зарядний блок стає теплим — це не завжди свідчить про проблему. Втім, варто вміти розрізняти нормальний нагрів від перегріву, який може зашкодити пристрою.

Також ми писали, що залишати телефон на зарядці на всю ніч — поширена практика, навколо якої існує багато міфів. Частина користувачів побоюється "перезаряду" або шкоди для акумулятора, хоча сучасні смартфони мають вбудовані механізми захисту.