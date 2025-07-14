Привычка оставлять зарядку в розетке — сколько электричества она потребляет на самом деле

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Pexels

Почти каждый оставляет зарядку смартфона в розетке на целый день, чтобы подключить телефон, как только он попросит энергии. Но сказывается ли такое удобство на счете за электричество?

Об этом пишет SlashGear.

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Сколько "съедает" зарядка в режиме ожидания

Большинство телефонных зарядных устройств, подобно USB-розеткам, не имеют физической кнопки выключения: они постоянно "слушают" сеть, чтобы заметить подключенный гаджет. В состоянии ожидания такой адаптер потребляет до 0,5 Вт. В 2020 году журналист ZDNET измерил настоящий iPhone-зарядник и зафиксировал около 135 Вт-ч в месяц, что составляет примерно 58 копеек по тарифу 4,32 грн/кВт.

Впрочем, сумма будет выглядеть скромно лишь до тех пор, пока речь идет об одном адаптере. В типичном доме одновременно работает несколько зарядок разного качества. Дешевые, не лучшим образом собранные блоки питания иногда потребляют в 20 раз больше тока, чем "родные" аксессуары от производителя телефона, а старые или поддельные модели еще и рискуют перегреться и вызвать возгорание. Кроме личных финансов, на кону — и окружающая среда: излишнее потребление тока увеличивает выбросы углекислого газа.

Самое простое решение — привычка выдергивать зарядный кабель из розетки. Дополнительно можно воспользоваться удлинителями с индивидуальными выключателями, "умными" вилками или новыми адаптерами, которые сами разрезают подачу тока после завершения зарядки.

Напомним, если после длительной зарядки зарядный блок становится теплым — это не всегда свидетельствует о проблеме. Впрочем, стоит уметь различать нормальный нагрев от перегрева, который может навредить устройству.

Также мы писали, что оставлять телефон на зарядке на всю ночь — распространенная практика, вокруг которой существует много мифов. Часть пользователей опасается "перезаряда" или вреда для аккумулятора, хотя современные смартфоны имеют встроенные механизмы защиты.