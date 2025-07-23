Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Не робіть цього — 5 помилок, які "вбивають" батарею смартфона

Не робіть цього — 5 помилок, які "вбивають" батарею смартфона

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 10:18
Не "вбивайте" батарею — 5 поширених помилок під час заряджання смартфона
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Неправильні звички під час заряджання смартфона можуть значно скоротити ресурс його акумулятора. Експерти радять уникати поширених помилок, щоб продовжити життя батареї та зберегти безпечну роботу пристрою.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найпоширеніші помилки користувачів під час зарядки пристрою.

Реклама
Читайте також:

Що шкодить батареї смартфона

Заряджання здається простою процедурою, але навіть невеликі щоденні звички можуть негативно впливати на акумулятор. Використання неоригінальних або неякісних зарядних пристроїв може спричинити стрибки напруги та пошкодити батарею чи сам телефон.

Не менш шкідливим є залишати смартфон на зарядці на всю ніч — навіть із вбудованими системами захисту це призводить до перегріву та прискорює знос акумулятора.

Використання телефону під час заряджання також підвищує температуру пристрою та змушує батарею працювати інтенсивніше.

Повні розряди акумулятора шкодять його елементам, адже літій-іонні батареї краще переносять часткову підзарядку.

Екстремальні температури негативно впливають на продуктивність і довговічність батареї.

Для безпечного заряджання обирайте лише оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої. Від'єднуйте телефон від мережі після досягнення 100%, щоб уникнути перегріву. Не використовуйте смартфон під час зарядки та не допускайте повної розрядки. Не менш важливо забезпечити вентиляцію під час заряджання та не залишати телефон у місцях із високою температурою.

Нагадаємо, вартість зарядних пристроїв для смартфонів коливається від кількох десятків до сотні гривень, і це викликає сумніви: чи справді дорожчі аксесуари заряджають ефективніше? У деяких випадках варто доплатити за якість, але преміальна ціна не завжди означає турботу про батарею.

Також ми писали, що якщо після кількох годин зарядки блок живлення смартфона помітно нагрівся, це не обов'язково небезпечно. Водночас надмірний перегрів може нести ризик для користувача й пошкодити сам пристрій.

телефони смартфон корисні поради заряджання акумулятор зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації