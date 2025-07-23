Не "вбивайте" батарею — 5 поширених помилок під час заряджання смартфона

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Неправильні звички під час заряджання смартфона можуть значно скоротити ресурс його акумулятора. Експерти радять уникати поширених помилок, щоб продовжити життя батареї та зберегти безпечну роботу пристрою.

Сайт Новини.LIVE розповідає про найпоширеніші помилки користувачів під час зарядки пристрою.

Реклама

Читайте також:

Що шкодить батареї смартфона

Заряджання здається простою процедурою, але навіть невеликі щоденні звички можуть негативно впливати на акумулятор. Використання неоригінальних або неякісних зарядних пристроїв може спричинити стрибки напруги та пошкодити батарею чи сам телефон.

Не менш шкідливим є залишати смартфон на зарядці на всю ніч — навіть із вбудованими системами захисту це призводить до перегріву та прискорює знос акумулятора.

Використання телефону під час заряджання також підвищує температуру пристрою та змушує батарею працювати інтенсивніше.

Повні розряди акумулятора шкодять його елементам, адже літій-іонні батареї краще переносять часткову підзарядку.

Екстремальні температури негативно впливають на продуктивність і довговічність батареї.

Для безпечного заряджання обирайте лише оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої. Від'єднуйте телефон від мережі після досягнення 100%, щоб уникнути перегріву. Не використовуйте смартфон під час зарядки та не допускайте повної розрядки. Не менш важливо забезпечити вентиляцію під час заряджання та не залишати телефон у місцях із високою температурою.

Нагадаємо, вартість зарядних пристроїв для смартфонів коливається від кількох десятків до сотні гривень, і це викликає сумніви: чи справді дорожчі аксесуари заряджають ефективніше? У деяких випадках варто доплатити за якість, але преміальна ціна не завжди означає турботу про батарею.

Також ми писали, що якщо після кількох годин зарядки блок живлення смартфона помітно нагрівся, це не обов'язково небезпечно. Водночас надмірний перегрів може нести ризик для користувача й пошкодити сам пристрій.