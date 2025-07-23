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Главная Технологии Не делайте этого — 5 ошибок, которые "убивают" батарею смартфона

Не делайте этого — 5 ошибок, которые "убивают" батарею смартфона

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 10:18
Не "убивайте" батарею — 5 распространенных ошибок во время зарядки смартфона
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Неправильные привычки во время зарядки смартфона могут значительно сократить ресурс его аккумулятора. Эксперты советуют избегать распространенных ошибок, чтобы продлить жизнь батареи и сохранить безопасную работу устройства.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых распространенных ошибках пользователей во время зарядки устройства.

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Что вредит батарее смартфона

Зарядка кажется простой процедурой, но даже небольшие ежедневные привычки могут негативно влиять на аккумулятор. Использование неоригинальных или некачественных зарядных устройств может вызвать скачки напряжения и повредить батарею или сам телефон.

Не менее вредно оставлять смартфон на зарядке на всю ночь — даже со встроенными системами защиты это приводит к перегреву и ускоряет износ аккумулятора.

Использование телефона во время зарядки также повышает температуру устройства и заставляет батарею работать интенсивнее.

Полные разряды аккумулятора вредят его элементам, ведь литий-ионные батареи лучше переносят частичную подзарядку.

Экстремальные температуры негативно влияют на производительность и долговечность батареи.

Для безопасной зарядки выбирайте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. Отсоединяйте телефон от сети после достижения 100%, чтобы избежать перегрева. Не используйте смартфон во время зарядки и не допускайте полной разрядки. Не менее важно обеспечить вентиляцию во время зарядки и не оставлять телефон в местах с высокой температурой.

Напомним, стоимость зарядных устройств для смартфонов колеблется от нескольких десятков до сотни гривен, и это вызывает сомнения: действительно ли более дорогие аксессуары заряжают эффективнее? В некоторых случаях стоит доплатить за качество, но премиальная цена не всегда означает заботу о батарее.

Также мы писали, что если после нескольких часов зарядки блок питания смартфона заметно нагрелся, это не обязательно опасно. В то же время чрезмерный перегрев может нести риск для пользователя и повредить само устройство.

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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