Не "убивайте" батарею — 5 распространенных ошибок во время зарядки смартфона

Не делайте этого — 5 ошибок, которые "убивают" батарею смартфона
Неправильные привычки во время зарядки смартфона могут значительно сократить ресурс его аккумулятора. Эксперты советуют избегать распространенных ошибок, чтобы продлить жизнь батареи и сохранить безопасную работу устройства.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых распространенных ошибках пользователей во время зарядки устройства.
Что вредит батарее смартфона
Зарядка кажется простой процедурой, но даже небольшие ежедневные привычки могут негативно влиять на аккумулятор. Использование неоригинальных или некачественных зарядных устройств может вызвать скачки напряжения и повредить батарею или сам телефон.
Не менее вредно оставлять смартфон на зарядке на всю ночь — даже со встроенными системами защиты это приводит к перегреву и ускоряет износ аккумулятора.
Использование телефона во время зарядки также повышает температуру устройства и заставляет батарею работать интенсивнее.
Полные разряды аккумулятора вредят его элементам, ведь литий-ионные батареи лучше переносят частичную подзарядку.
Экстремальные температуры негативно влияют на производительность и долговечность батареи.
Для безопасной зарядки выбирайте только оригинальные или сертифицированные зарядные устройства. Отсоединяйте телефон от сети после достижения 100%, чтобы избежать перегрева. Не используйте смартфон во время зарядки и не допускайте полной разрядки. Не менее важно обеспечить вентиляцию во время зарядки и не оставлять телефон в местах с высокой температурой.
Напомним, стоимость зарядных устройств для смартфонов колеблется от нескольких десятков до сотни гривен, и это вызывает сомнения: действительно ли более дорогие аксессуары заряжают эффективнее? В некоторых случаях стоит доплатить за качество, но премиальная цена не всегда означает заботу о батарее.
Также мы писали, что если после нескольких часов зарядки блок питания смартфона заметно нагрелся, это не обязательно опасно. В то же время чрезмерный перегрев может нести риск для пользователя и повредить само устройство.
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