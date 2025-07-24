Смартфон швидко розряджається вночі — неочевидна причина

Смартфон в руках заряджається. Фото: Freepik

Навіть коли смартфон лежить без діла, він може "з'їдати" до п'ятої частини заряду за одну ніч. Причина — не лише звичні фонові процеси, а й прихована активність сумнівних VPN‑додатків, які навантажують пристрій за вашої відсутності.

Про це пише iTechua.

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Як фонові служби та небезпечні VPN "крадуть" батарею

Смартфон продовжує працювати, коли ви спите: месенджери, пошта й соцмережі регулярно синхронізують дані, а служби геолокації, Wi‑Fi та Bluetooth сканують довкілля у пошуках мереж і пристроїв. Це непомітне навантаження поступово осушує акумулятор. Додайте сюди зношену батарею — і нічна "просадка" стає ще швидшою, особливо в холод чи спеку.

Окрему загрозу становлять безплатні VPN‑програми, які можуть перетворити телефон на проксі‑сервер і ганяти чужий трафік. Так процесор і модуль зв'язку працюють інтенсивніше, заряд витрачається, а власник наражається на ризик: через його IP можуть запускати спам‑атаки або шахрайські схеми.

Перевірити винуватця просто: залиште смартфон у режимі польоту на ніч. Якщо заряд майже не втрачається, справа у фонових з'єднаннях. В налаштуваннях батареї подивіться, які додатки лідирують зі споживання енергії, і без жалю видаліть підозрілий VPN. Корисно також скинути мережеві параметри, активувати режим енергоощадження, вимикати зайві GPS‑служби та мобільні дані перед сном і заборонити непотрібним програмам працювати у фоні.

Нагадаємо, батарея смартфона зношується не стільки з часом, скільки через щоденні звички користувача. Щоб продовжити термін її служби, достатньо дотримуватись простого правила щодо оптимального діапазону заряду.

Також ми писали, що більшість користувачів залишають зарядку смартфона в розетці на цілий день, щоб миттєво під'єднати пристрій за потреби. Але наскільки така звичка впливає на споживання електроенергії?