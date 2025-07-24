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Почему смартфон сам разряжается ночью и как это исправить

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 10:18
Смартфон быстро разряжается ночью — неочевидная причина
Смартфон в руках заряжается. Фото: Freepik

Даже когда смартфон лежит без дела, он может "съедать" до пятой части заряда за одну ночь. Причина — не только привычные фоновые процессы, но и скрытая активность сомнительных VPN-приложений, которые нагружают устройство в ваше отсутствие.

Об этом пишет iTechua.

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Смартфон продолжает работать, когда вы спите: мессенджеры, почта и соцсети регулярно синхронизируют данные, а службы геолокации, Wi-Fi и Bluetooth сканируют окружающую среду в поисках сетей и устройств. Эта незаметная нагрузка постепенно осушает аккумулятор. Добавьте сюда изношенную батарею — и ночная "просадка" становится еще быстрее, особенно в холод или жару.

Отдельную угрозу представляют бесплатные VPN-программы, которые могут превратить телефон в прокси-сервер и гонять чужой трафик. Так процессор и модуль связи работают интенсивнее, заряд расходуется, а владелец подвергается риску: через его IP могут запускать спам-атаки или мошеннические схемы.

Проверить виновника просто: оставьте смартфон в режиме полета на ночь. Если заряд почти не теряется, дело в фоновых соединениях. В настройках батареи посмотрите, какие приложения лидируют по потреблению энергии, и без сожаления удалите подозрительный VPN. Полезно также сбросить сетевые параметры, активировать режим энергосбережения, выключать лишние GPS-службы и мобильные данные перед сном и запретить ненужным программам работать в фоне.

Напомним, батарея смартфона изнашивается не столько со временем, сколько из-за ежедневных привычек пользователя. Чтобы продлить срок ее службы, достаточно придерживаться простого правила относительно оптимального диапазона заряда.

Также мы писали, что большинство пользователей оставляют зарядку смартфона в розетке на целый день, чтобы мгновенно подключить устройство при необходимости. Но насколько такая привычка влияет на потребление электроэнергии?

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Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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