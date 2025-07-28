Як подовжити заряд смартфона — 5 порад для Android та iPhone

5 порад, як зберегти заряд батареї на Android та iPhone
Смартфони стали "мінікомп'ютерами" для зв'язку, банкінгу, фото й відео — та саме акумулятор найчастіше не встигає за нашими звичками. Щоб не залишитися без заряду в дорозі чи під час гри, можна скористатися простими кроками для економії енергії на iPhone та Android.
Про це пише Express.
Вимкніть автояскравість
Екран — головний "пожирач" батареї. Якщо відключити автоматичне регулювання й тримати підсвітку трохи нижче, телефон витрачатиме менше енергії (у разі потреби яскравість можна підвищити вручну).
На iPhone потрібно перейти у "Налаштування" — "Універсальний доступ" — "Екран та розмір тексту" та вимкнути параметр "Автояскравість".
На Android перейдіть у "Налаштування" — "Екран" та вимкніть параметр "Адаптивна яскравість" (назва може буде іншою залежно від моделі).
Увімкніть темний режим
Більшість популярних моделей мають OLED‑дисплеї (усі iPhone, починаючи з iPhone 12, та багато Android‑флагманів), які споживають більше енергії на світлих інтерфейсах. Темна тема зменшує кількість яскравих білих пікселів — це допомагає заощаджувати заряд.
На iPhone відкрийте "Налаштування" — "Екран і яскравість" — оберіть параметр "Темний" у розділі "Зовнішній вигляд".
На Android перейдіть у "Налаштування" — "Екран" та оберіть темну тему.
Активуйте режим енергозаощадження
Спеціальні режими на iOS і Android зменшують фонову активність, синхронізації та інші процеси, аби розтягнути час роботи.
На iPhone перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" та увімкніть "Режим енергоощадження". Apple пояснює, що він тимчасово знижує активність у тлі (завантаження, отримання пошти тощо) до повної підзарядки. На моделях Pro також вимикається ProMotion 120 Гц.
На Android перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Режим енергоощадження". Обмежуються мережеві функції, синхронізація, служби локації, завжди увімкнений дисплей, підвищена частота оновлення та інші параметри.
Підкоригуйте параметри дисплея
Деякі зміни можна внести вручну — частину з них режим енергозаощадження робить автоматично, але ви можете керувати ними самі.
На iPhone перейдіть у "Налаштування" — "Екран і яскравість" та вимкніть True Tone. На моделях Pro можна обмежити частоту кадрів, для цього перейдіть в "Універсальний доступ" — "Рух" та увімкніть "Обмежити частоту кадрів".
На Android у "Налаштуваннях" перегляньте розділ екрана, де можна зменшити роздільну здатність та частоту оновлення, якщо ваш пристрій підтримує ці опції.
Оптимізуйте заряджання, щоб зберегти ресурс акумулятора
З часом місткість батареї природно зменшується, але коректні налаштування зарядки допоможуть уповільнити зношення.
На iPhone перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Ліміт заряджання" та знизьте верхню межу зі 100% кроками до 80%. Якщо залишите 100%, увімкніть у "Налаштування" — "Заряджання" — "Оптимізоване зарядження акумулятора", тоді смартфон триматиме приблизно 80% заряду і добиватиме до 100% ближче до спрацьовування будильника.
На Android перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Захист акумулятора" та увімкніть захист батареї. Наприклад, в Samsung можна обрати режими "Базовий", "Адаптивний" та "Максимальний" для різного рівня захисту від деградації. На інших моделях потрібно шукати подібні опції у тому ж розділі. За можливості також відключіть надшвидке заряджання — це зменшує навантаження на елемент живлення в довгостроковій перспективі.
Нагадаємо, смартфон може втрачати до 20% заряду за ніч, навіть якщо ви ним не користуєтесь. У цьому винні не лише фонові процеси, а й прихована активність ненадійних VPN-застосунків, які можуть навантажувати систему, поки ви спите.
Також ми писали, що звичні помилки під час заряджання шкодять акумулятору й пришвидшують його зношення. Щоб продовжити термін служби батареї та уникнути перегріву, варто змінити кілька щоденних звичок.
Читайте Новини.LIVE!