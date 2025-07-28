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Головна Технології 5 порад, як зберегти заряд батареї на Android та iPhone

5 порад, як зберегти заряд батареї на Android та iPhone

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 12:52
Як подовжити заряд смартфона — 5 порад для Android та iPhone
Меню зі станом батареї на екрані смартфона з Android. Фото: Unsplash

Смартфони стали "мінікомп'ютерами" для зв'язку, банкінгу, фото й відео — та саме акумулятор найчастіше не встигає за нашими звичками. Щоб не залишитися без заряду в дорозі чи під час гри, можна скористатися простими кроками для економії енергії на iPhone та Android.

Про це пише Express.

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Вимкніть автояскравість

Екран — головний "пожирач" батареї. Якщо відключити автоматичне регулювання й тримати підсвітку трохи нижче, телефон витрачатиме менше енергії (у разі потреби яскравість можна підвищити вручну).

На iPhone потрібно перейти у "Налаштування" — "Універсальний доступ" — "Екран та розмір тексту" та вимкнути параметр "Автояскравість".

На Android перейдіть у "Налаштування" — "Екран" та вимкніть параметр "Адаптивна яскравість" (назва може буде іншою залежно від моделі).

Увімкніть темний режим

Більшість популярних моделей мають OLED‑дисплеї (усі iPhone, починаючи з iPhone 12, та багато Android‑флагманів), які споживають більше енергії на світлих інтерфейсах. Темна тема зменшує кількість яскравих білих пікселів — це допомагає заощаджувати заряд.

На iPhone відкрийте "Налаштування" — "Екран і яскравість" — оберіть параметр "Темний" у розділі "Зовнішній вигляд".

На Android перейдіть у "Налаштування" — "Екран" та оберіть темну тему.

Активуйте режим енергозаощадження

Спеціальні режими на iOS і Android зменшують фонову активність, синхронізації та інші процеси, аби розтягнути час роботи.

На iPhone перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" та увімкніть "Режим енергоощадження". Apple пояснює, що він тимчасово знижує активність у тлі (завантаження, отримання пошти тощо) до повної підзарядки. На моделях Pro також вимикається ProMotion 120 Гц.

На Android перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Режим енергоощадження". Обмежуються мережеві функції, синхронізація, служби локації, завжди увімкнений дисплей, підвищена частота оновлення та інші параметри.

Підкоригуйте параметри дисплея

Деякі зміни можна внести вручну — частину з них режим енергозаощадження робить автоматично, але ви можете керувати ними самі.

На iPhone перейдіть у "Налаштування" — "Екран і яскравість" та вимкніть True Tone. На моделях Pro можна обмежити частоту кадрів, для цього перейдіть в "Універсальний доступ" — "Рух" та увімкніть "Обмежити частоту кадрів".

На Android у "Налаштуваннях" перегляньте розділ екрана, де можна зменшити роздільну здатність та частоту оновлення, якщо ваш пристрій підтримує ці опції.

Оптимізуйте заряджання, щоб зберегти ресурс акумулятора

З часом місткість батареї природно зменшується, але коректні налаштування зарядки допоможуть уповільнити зношення.

На iPhone перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Ліміт заряджання" та знизьте верхню межу зі 100% кроками до 80%. Якщо залишите 100%, увімкніть у "Налаштування" — "Заряджання" — "Оптимізоване зарядження акумулятора", тоді смартфон триматиме приблизно 80% заряду і добиватиме до 100% ближче до спрацьовування будильника.

На Android перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Захист акумулятора" та увімкніть захист батареї. Наприклад, в Samsung можна обрати режими "Базовий", "Адаптивний" та "Максимальний" для різного рівня захисту від деградації. На інших моделях потрібно шукати подібні опції у тому ж розділі. За можливості також відключіть надшвидке заряджання — це зменшує навантаження на елемент живлення в довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, смартфон може втрачати до 20% заряду за ніч, навіть якщо ви ним не користуєтесь. У цьому винні не лише фонові процеси, а й прихована активність ненадійних VPN-застосунків, які можуть навантажувати систему, поки ви спите.

Також ми писали, що звичні помилки під час заряджання шкодять акумулятору й пришвидшують його зношення. Щоб продовжити термін служби батареї та уникнути перегріву, варто змінити кілька щоденних звичок.

Android iPhone iOS заряджання акумулятор функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
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