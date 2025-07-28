Как продлить заряд смартфона — 5 советов для Android и iPhone

Меню с состоянием батареи на экране смартфона с Android. Фото: Unsplash

Смартфоны стали "мини-компьютерами" для связи, банкинга, фото и видео — но именно аккумулятор чаще всего не успевает за нашими привычками. Чтобы не остаться без заряда в дороге или во время игры, можно воспользоваться простыми шагами для экономии энергии на iPhone и Android.

Об этом пишет Express.

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Отключите автояркость

Экран — главный "пожиратель" батареи. Если отключить автоматическую регулировку и держать подсветку чуть ниже, телефон будет тратить меньше энергии (при необходимости яркость можно повысить вручную).

На iPhone нужно перейти в "Настройки" — "Универсальный доступ" — "Экран и размер текста" и отключить параметр "Автояркость".

На Android перейдите в "Настройки" — "Экран" и отключите параметр "Адаптивная яркость" (название может быть другим в зависимости от модели).

Включите темный режим

Большинство популярных моделей имеют OLED-дисплеи (все iPhone, начиная с iPhone 12, и многие Android-флагманы), которые потребляют больше энергии на светлых интерфейсах. Темная тема уменьшает количество ярких белых пикселей — это помогает экономить заряд.

На iPhone откройте "Настройки" — "Экран и яркость" — выберите параметр "Темный" в разделе "Внешний вид".

На Android перейдите в "Настройки" — "Экран" и выберите темную тему.

Активируйте режим энергосбережения

Специальные режимы на iOS и Android уменьшают фоновую активность, синхронизации и другие процессы, чтобы растянуть время работы.

На iPhone перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" и включите "Режим энергосбережения". Apple объясняет, что он временно снижает активность в фоне (загрузка, получение почты и т.д.) до полной подзарядки. На моделях Pro также выключается ProMotion 120 Гц.

На Android перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Режим энергосбережения". Ограничиваются сетевые функции, синхронизация, службы локации, всегда включенный дисплей, повышенная частота обновления и другие параметры.

Подкорректируйте параметры дисплея

Некоторые изменения можно внести вручную — часть из них режим энергосбережения делает автоматически, но вы можете управлять ими сами.

На iPhone перейдите в "Настройки" — "Экран и яркость" и отключите True Tone. На моделях Pro можно ограничить частоту кадров, для этого перейдите в "Универсальный доступ" — "Движение" и включите "Ограничить частоту кадров".

На Android в "Настройках" просмотрите раздел экрана, где можно уменьшить разрешение и частоту обновления, если ваше устройство поддерживает эти опции.

Оптимизируйте зарядку, чтобы сохранить ресурс аккумулятора

Со временем ёмкость батареи естественно уменьшается, но корректные настройки зарядки помогут замедлить износ.

На iPhone перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Лимит зарядки" и снизьте верхний предел со 100% шагами до 80%. Если оставите 100%, включите в "Настройки" — "Зарядка" — "Оптимизированная зарядка аккумулятора", тогда смартфон будет держать примерно 80% заряда и добивать до 100% ближе к срабатыванию будильника.

На Android перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Защита аккумулятора" и включите защиту батареи. Например, в Samsung можно выбрать режимы "Базовый", "Адаптивный" и "Максимальный" для разного уровня защиты от деградации. На других моделях нужно искать подобные опции в том же разделе. По возможности также отключите сверхбыструю зарядку — это уменьшает нагрузку на элемент питания в долгосрочной перспективе.

Напомним, смартфон может терять до 20% заряда за ночь, даже если вы им не пользуетесь. В этом виноваты не только фоновые процессы, но и скрытая активность ненадежных VPN-приложений, которые могут нагружать систему, пока вы спите.

Также мы писали, что привычные ошибки во время зарядки вредят аккумулятору и ускоряют его износ. Чтобы продлить срок службы батареи и избежать перегрева, стоит изменить несколько ежедневных привычек.