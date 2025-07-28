Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 5 советов, как сохранить заряд батареи на Android и iPhone

5 советов, как сохранить заряд батареи на Android и iPhone

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 12:52
Как продлить заряд смартфона — 5 советов для Android и iPhone
Меню с состоянием батареи на экране смартфона с Android. Фото: Unsplash

Смартфоны стали "мини-компьютерами" для связи, банкинга, фото и видео — но именно аккумулятор чаще всего не успевает за нашими привычками. Чтобы не остаться без заряда в дороге или во время игры, можно воспользоваться простыми шагами для экономии энергии на iPhone и Android.

Об этом пишет Express.

Реклама
Читайте также:

Отключите автояркость

Экран — главный "пожиратель" батареи. Если отключить автоматическую регулировку и держать подсветку чуть ниже, телефон будет тратить меньше энергии (при необходимости яркость можно повысить вручную).

На iPhone нужно перейти в "Настройки" — "Универсальный доступ" — "Экран и размер текста" и отключить параметр "Автояркость".

На Android перейдите в "Настройки" — "Экран" и отключите параметр "Адаптивная яркость" (название может быть другим в зависимости от модели).

Включите темный режим

Большинство популярных моделей имеют OLED-дисплеи (все iPhone, начиная с iPhone 12, и многие Android-флагманы), которые потребляют больше энергии на светлых интерфейсах. Темная тема уменьшает количество ярких белых пикселей — это помогает экономить заряд.

На iPhone откройте "Настройки" — "Экран и яркость" — выберите параметр "Темный" в разделе "Внешний вид".

На Android перейдите в "Настройки" — "Экран" и выберите темную тему.

Активируйте режим энергосбережения

Специальные режимы на iOS и Android уменьшают фоновую активность, синхронизации и другие процессы, чтобы растянуть время работы.

На iPhone перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" и включите "Режим энергосбережения". Apple объясняет, что он временно снижает активность в фоне (загрузка, получение почты и т.д.) до полной подзарядки. На моделях Pro также выключается ProMotion 120 Гц.

На Android перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Режим энергосбережения". Ограничиваются сетевые функции, синхронизация, службы локации, всегда включенный дисплей, повышенная частота обновления и другие параметры.

Подкорректируйте параметры дисплея

Некоторые изменения можно внести вручную — часть из них режим энергосбережения делает автоматически, но вы можете управлять ими сами.

На iPhone перейдите в "Настройки" — "Экран и яркость" и отключите True Tone. На моделях Pro можно ограничить частоту кадров, для этого перейдите в "Универсальный доступ" — "Движение" и включите "Ограничить частоту кадров".

На Android в "Настройках" просмотрите раздел экрана, где можно уменьшить разрешение и частоту обновления, если ваше устройство поддерживает эти опции.

Оптимизируйте зарядку, чтобы сохранить ресурс аккумулятора

Со временем ёмкость батареи естественно уменьшается, но корректные настройки зарядки помогут замедлить износ.

На iPhone перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Лимит зарядки" и снизьте верхний предел со 100% шагами до 80%. Если оставите 100%, включите в "Настройки" — "Зарядка" — "Оптимизированная зарядка аккумулятора", тогда смартфон будет держать примерно 80% заряда и добивать до 100% ближе к срабатыванию будильника.

На Android перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Защита аккумулятора" и включите защиту батареи. Например, в Samsung можно выбрать режимы "Базовый", "Адаптивный" и "Максимальный" для разного уровня защиты от деградации. На других моделях нужно искать подобные опции в том же разделе. По возможности также отключите сверхбыструю зарядку — это уменьшает нагрузку на элемент питания в долгосрочной перспективе.

Напомним, смартфон может терять до 20% заряда за ночь, даже если вы им не пользуетесь. В этом виноваты не только фоновые процессы, но и скрытая активность ненадежных VPN-приложений, которые могут нагружать систему, пока вы спите.

Также мы писали, что привычные ошибки во время зарядки вредят аккумулятору и ускоряют его износ. Чтобы продлить срок службы батареи и избежать перегрева, стоит изменить несколько ежедневных привычек.

Android iPhone iOS зарядка аккумулятор функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации