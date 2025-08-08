Видео
Главная Технологии Не разряжайте телефон до 0% — почему это вредно для батареи

Не разряжайте телефон до 0% — почему это вредно для батареи

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 16:32
Что происходит с батареей смартфона при полной разрядке
Разряженный смартфон на столе. Фото: Unsplash

Разрядить телефон "до нуля" кажется безопасной привычкой, но на самом деле это существенно сокращает ресурс аккумулятора. На самом деле внутри литий-ионной батареи происходят процессы, из-за которых лучше избегать глубокого разряда.

Об этом пишет Pixelinform.

Реклама
Читайте также:

Почему разрядка аккумулятора до нуля вредит ему

Современные литий-ионные батареи имеют "зону комфорта" и плохо переносят напряжение, падающее ниже критической границы. Глубокий разряд запускает необратимые химические процессы: анод разрушается, часть ионов лития теряется, а внутреннее сопротивление растет. В среднем каждое отключение на 0% сокращает общий ресурс батареи в три-четыре раза по сравнению с работой в умеренном диапазоне.

Когда индикатор показывает 0% и смартфон выключается, внутри еще остается небольшой резерв. Если же оставить устройство в таком состоянии на недели или месяцы, естественный саморазряд потратит и эту подушку. Тогда образуются кристаллы металлического лития и коррозия медных элементов, а контроллер питания может заблокировать батарею навсегда.

Эксперты из Apple и Samsung советуют всегда держать заряд в пределах 20-80%, выключать зарядку на отметке 80-90% и избегать перегрева и избыточного напряжения элементов. Также не стоит оставлять смартфон на солнце или возле источников тепла во время зарядки, и никогда не хранить устройство с разряженным аккумулятором долгое время.

Напомним, смартфоны стали "миникомпьютерами" для связи, банкинга, фото и видео — и именно аккумулятор чаще всего не успевает за нашими привычками. Чтобы не остаться без заряда в дороге или во время игры, стоит знать простые приемы экономии энергии на iPhone и Android.

Также мы писали, что разъем для зарядки — одна из самых уязвимых деталей смартфона. Если не ухаживать за его чистотой, со временем возникают перебои с питанием и заметное замедление зарядки.

