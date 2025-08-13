Почему беспроводная зарядка проигрывает кабелю — 7 главных недостатков

Смартфон iPhone заряжается на беспроводной зарядке. Фото: Unsplash

Беспроводная зарядка существует уже более десятилетия, но каждый раз большинство пользователей все равно тянутся к кабелю. Ее удобство реальное, но в ежедневном пользовании она оказывается менее практичной, чем проводной способ.

Об этом пишет Gizmochina.

Реклама

Читайте также:

Это не совсем "без проводов"

Телефон лежит без кабеля, но саму зарядную площадку все равно нужно подключить к розетке. Устройство становится частью интерьера: его не одолжишь товарищу и не заберешь с собой вместе с телефоном. Фактически это "контактная зарядка" — брендинг звучит оптимистичнее, чем реальность.

Постоянная игра с выравниванием

На плоских ковриках телефон должен лежать "в точку", иначе заряд не пойдет. Достаточно легкого смещения — и батарея не пополняется. Это особенно обидно, когда рассчитываешь на подзаряд во время работы, а потом обнаруживаешь, что устройство все время лежало "мертвым грузом".

Пользоваться телефоном во время зарядки почти невозможно

С проводом можно отвечать на сообщения или листать ленту — кабель мешает, но терпимо. На беспроводной подставке телефон приходится либо оставлять, либо постоянно снимать и возвращать обратно. Стойки улучшают эргономику, но все равно ограничивают углы и свободу действий.

Плохо переносит жару и влажность

В жарком и влажном климате тепло от индукции накапливается быстрее. Телефоны снижают скорость зарядки или останавливают процесс, иногда даже предупреждают о перегреве. Проводной способ эффективнее и позволяет отсоединиться сразу после заполнения батареи — это практичнее там, где температуру приходится контролировать ежедневно.

Неудачная для путешествий

Подставки громоздче кабеля, требуют своего блока питания и ровной поверхности возле розетки. Зато один USB-C кабель с компактным адаптером зарядит и телефон, и планшет, и наушники, и даже ноутбук.

"Налог экосистемы"

Аксессуары для беспроводной зарядки обычно дороже проводных. К тому же совместимость часто хромает: MagSafe не всегда "дружит" с Qi, быстрые стандарты разных брендов работают на полную лишь "в своей семье", а на бюджетных моделях аппаратная поддержка бывает, но прошивка не дает полной скорости.

Она не решает реальной проблемы

Включить телефон в USB-C — просто, быстро и надежно, особой "боли" тут не было. Беспроводная зарядка делает процесс другим и более футуристичным, но в быту добавляет ограничений. Недаром даже спустя годы это не стал "дефолтный" способ пополнять батарею: он не лучше — только новее.

Напомним, медленная работа смартфона может серьезно снизить производительность и испортить настроение, ведь мы ежедневно используем его для общения, работы, навигации, покупок и банкинга. Хорошо, что большинство проблем с быстродействием можно решить самостоятельно, без обращения в сервис и дополнительных затрат.

Также мы писали, что привычка разряжать телефон "до нуля" вредит батарее и значительно сокращает ее ресурс. В литий-ионных аккумуляторах происходят процессы, из-за которых лучше избегать глубокого разряда.