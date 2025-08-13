Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Беспроводная зарядка — 7 причин, почему удобство оказалось мифом

Беспроводная зарядка — 7 причин, почему удобство оказалось мифом

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 16:32
Почему беспроводная зарядка проигрывает кабелю — 7 главных недостатков
Смартфон iPhone заряжается на беспроводной зарядке. Фото: Unsplash

Беспроводная зарядка существует уже более десятилетия, но каждый раз большинство пользователей все равно тянутся к кабелю. Ее удобство реальное, но в ежедневном пользовании она оказывается менее практичной, чем проводной способ.

Об этом пишет Gizmochina.

Реклама
Читайте также:

Это не совсем "без проводов"

Телефон лежит без кабеля, но саму зарядную площадку все равно нужно подключить к розетке. Устройство становится частью интерьера: его не одолжишь товарищу и не заберешь с собой вместе с телефоном. Фактически это "контактная зарядка" — брендинг звучит оптимистичнее, чем реальность.

Постоянная игра с выравниванием

На плоских ковриках телефон должен лежать "в точку", иначе заряд не пойдет. Достаточно легкого смещения — и батарея не пополняется. Это особенно обидно, когда рассчитываешь на подзаряд во время работы, а потом обнаруживаешь, что устройство все время лежало "мертвым грузом".

Пользоваться телефоном во время зарядки почти невозможно

С проводом можно отвечать на сообщения или листать ленту — кабель мешает, но терпимо. На беспроводной подставке телефон приходится либо оставлять, либо постоянно снимать и возвращать обратно. Стойки улучшают эргономику, но все равно ограничивают углы и свободу действий.

Плохо переносит жару и влажность

В жарком и влажном климате тепло от индукции накапливается быстрее. Телефоны снижают скорость зарядки или останавливают процесс, иногда даже предупреждают о перегреве. Проводной способ эффективнее и позволяет отсоединиться сразу после заполнения батареи — это практичнее там, где температуру приходится контролировать ежедневно.

Неудачная для путешествий

Подставки громоздче кабеля, требуют своего блока питания и ровной поверхности возле розетки. Зато один USB-C кабель с компактным адаптером зарядит и телефон, и планшет, и наушники, и даже ноутбук.

"Налог экосистемы"

Аксессуары для беспроводной зарядки обычно дороже проводных. К тому же совместимость часто хромает: MagSafe не всегда "дружит" с Qi, быстрые стандарты разных брендов работают на полную лишь "в своей семье", а на бюджетных моделях аппаратная поддержка бывает, но прошивка не дает полной скорости.

Она не решает реальной проблемы

Включить телефон в USB-C — просто, быстро и надежно, особой "боли" тут не было. Беспроводная зарядка делает процесс другим и более футуристичным, но в быту добавляет ограничений. Недаром даже спустя годы это не стал "дефолтный" способ пополнять батарею: он не лучше — только новее.

Напомним, медленная работа смартфона может серьезно снизить производительность и испортить настроение, ведь мы ежедневно используем его для общения, работы, навигации, покупок и банкинга. Хорошо, что большинство проблем с быстродействием можно решить самостоятельно, без обращения в сервис и дополнительных затрат.

Также мы писали, что привычка разряжать телефон "до нуля" вредит батарее и значительно сокращает ее ресурс. В литий-ионных аккумуляторах происходят процессы, из-за которых лучше избегать глубокого разряда.

Android iPhone гаджеты зарядка зарядное устройство кабель
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации