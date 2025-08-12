Міфи про заряджання телефону — п'ять поширених помилок

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Серед користувачів роками ширяться хибні поради про те, як "правильно" заряджати телефон. Варто знати про те, як вони працюють насправді.

Про це пише iTechua.

Телефон треба повністю розрядити перед зарядкою

Часто радять чекати до 0%, щоб нібито продовжити життя батареї. Насправді сучасні літій-іонні акумулятори не люблять повного розряду й не потребують очікування до нуля.

Оптимально ставити на заряд вже при 20-30% рівня батареї.

Нічна зарядка шкодить акумулятору

Страх залишати телефон на зарядці до ранку — поширений, але безпідставний. Сучасні смартфони, включно з iPhone, мають розумне керування зарядом і після 100% не "перезаряджаються".

Ночувати на зарядці безпечно — пристрій сам контролює процес.

Більша потужність зарядки завжди означає швидше заряджання

Високі вати (30-40 Вт і більше) не гарантують максимум швидкості. Ключове — сумісність телефону й адаптера. Наприклад, iPhone 15 оптимально працює з фірмовою зарядкою на 20 Вт, а не з універсальним блоком на 30 Вт.

Важливі сумісність і якість адаптера, а не тільки його потужність.

Заряджати з увімкненим екраном шкідливо

Припущення про перегрів через активний дисплей не відповідає реальності. Енергосистема смартфона відстежує температуру й запобігає пошкодженням.

Заряджання з увімкненим екраном безпечне для акумулятора.

Потрібні лише оригінальні аксесуари

Брендові зарядки — надійний вибір, але не єдиний. Якісні сертифіковані аксесуари від сторонніх виробників також безпечні, зокрема ті, що мають MFi для iPhone.

Не обов'язково купувати тільки оригінал — головне, щоб аксесуар був якісним і відповідав стандартам.

Нагадаємо, зарядний адаптер смартфона під час тривалого підключення може помітно нагріватися, і це не завжди є ознакою несправності. Водночас варто розрізняти легке тепло, яке вважається нормальним, і перегрів, здатний становити загрозу для пристрою та безпеки користувача.

Також ми писали, що звичка повністю розряджати телефон шкодить батареї значно більше, ніж здається. Літій-іонні акумулятори погано переносять глибокий розряд, адже всередині відбуваються процеси, які зменшують їхній ресурс і пришвидшують зношення.