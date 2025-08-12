Відео
Головна Технології П'ять міфів про заряджання телефону, у які всі вірять

П'ять міфів про заряджання телефону, у які всі вірять

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 14:24
Міфи про заряджання телефону — п'ять поширених помилок
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Серед користувачів роками ширяться хибні поради про те, як "правильно" заряджати телефон. Варто знати про те, як вони працюють насправді.

Про це пише iTechua.

Читайте також:

Телефон треба повністю розрядити перед зарядкою

Часто радять чекати до 0%, щоб нібито продовжити життя батареї. Насправді сучасні літій-іонні акумулятори не люблять повного розряду й не потребують очікування до нуля.

Оптимально ставити на заряд вже при 20-30% рівня батареї.

Нічна зарядка шкодить акумулятору

Страх залишати телефон на зарядці до ранку — поширений, але безпідставний. Сучасні смартфони, включно з iPhone, мають розумне керування зарядом і після 100% не "перезаряджаються".

Ночувати на зарядці безпечно — пристрій сам контролює процес.

Більша потужність зарядки завжди означає швидше заряджання

Високі вати (30-40 Вт і більше) не гарантують максимум швидкості. Ключове — сумісність телефону й адаптера. Наприклад, iPhone 15 оптимально працює з фірмовою зарядкою на 20 Вт, а не з універсальним блоком на 30 Вт.

Важливі сумісність і якість адаптера, а не тільки його потужність.

Заряджати з увімкненим екраном шкідливо

Припущення про перегрів через активний дисплей не відповідає реальності. Енергосистема смартфона відстежує температуру й запобігає пошкодженням.

Заряджання з увімкненим екраном безпечне для акумулятора.

Потрібні лише оригінальні аксесуари

Брендові зарядки — надійний вибір, але не єдиний. Якісні сертифіковані аксесуари від сторонніх виробників також безпечні, зокрема ті, що мають MFi для iPhone.

Не обов'язково купувати тільки оригінал — головне, щоб аксесуар був якісним і відповідав стандартам.

Нагадаємо, зарядний адаптер смартфона під час тривалого підключення може помітно нагріватися, і це не завжди є ознакою несправності. Водночас варто розрізняти легке тепло, яке вважається нормальним, і перегрів, здатний становити загрозу для пристрою та безпеки користувача.

Також ми писали, що звичка повністю розряджати телефон шкодить батареї значно більше, ніж здається. Літій-іонні акумулятори погано переносять глибокий розряд, адже всередині відбуваються процеси, які зменшують їхній ресурс і пришвидшують зношення.

телефони гаджети технології міфи заряджання зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
