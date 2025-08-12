Мифы о зарядке телефона — пять распространенных заблуждений

Пять мифов о зарядке телефона, в которые все верят
Среди пользователей годами распространяются ложные советы о том, как "правильно" заряжать телефон. Стоит знать о том, как они работают на самом деле.
Об этом пишет iTechua.
Телефон надо полностью разрядить перед зарядкой
Часто советуют ждать до 0%, чтобы якобы продлить жизнь батареи. На самом деле современные литий-ионные аккумуляторы не любят полного разряда и не требуют ожидания до нуля.
Оптимально ставить на заряд уже при 20-30% уровня батареи.
Ночная зарядка вредит аккумулятору
Страх оставлять телефон на зарядке до утра — распространенный, но безосновательный. Современные смартфоны, включая iPhone, имеют умное управление зарядом и после 100% не "перезаряжаются".
Ночевать на зарядке безопасно — устройство само контролирует процесс.
Большая мощность зарядки всегда означает более быструю зарядку
Высокие ватты (30-40 Вт и более) не гарантируют максимум скорости. Ключевое — совместимость телефона и адаптера. Например, iPhone 15 оптимально работает с фирменной зарядкой на 20 Вт, а не с универсальным блоком на 30 Вт.
Важны совместимость и качество адаптера, а не только его мощность.
Заряжать с включенным экраном вредно
Предположение о перегреве из-за активного дисплея не соответствует реальности. Энергосистема смартфона отслеживает температуру и предотвращает повреждения.
Зарядка с включенным экраном безопасна для аккумулятора.
Нужны только оригинальные аксессуары
Брендовые зарядки — надежный выбор, но не единственный. Качественные сертифицированные аксессуары от сторонних производителей также безопасны, в частности те, что имеют MFi для iPhone.
Не обязательно покупать только оригинал — главное, чтобы аксессуар был качественным и соответствовал стандартам.
Напомним, зарядный адаптер смартфона при длительном подключении может заметно нагреваться, и это не всегда является признаком неисправности. При этом стоит различать легкое тепло, которое считается нормальным, и перегрев, способный представлять угрозу для устройства и безопасности пользователя.
Также мы писали, что привычка полностью разряжать телефон вредит батарее значительно больше, чем кажется. Литий-ионные аккумуляторы плохо переносят глубокий разряд, ведь внутри происходят процессы, которые уменьшают их ресурс и ускоряют износ.
Читайте Новини.LIVE!