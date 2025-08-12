Видео
Пять мифов о зарядке телефона, в которые все верят

Пять мифов о зарядке телефона, в которые все верят

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 14:24
Мифы о зарядке телефона — пять распространенных заблуждений
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Среди пользователей годами распространяются ложные советы о том, как "правильно" заряжать телефон. Стоит знать о том, как они работают на самом деле.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

Телефон надо полностью разрядить перед зарядкой

Часто советуют ждать до 0%, чтобы якобы продлить жизнь батареи. На самом деле современные литий-ионные аккумуляторы не любят полного разряда и не требуют ожидания до нуля.

Оптимально ставить на заряд уже при 20-30% уровня батареи.

Ночная зарядка вредит аккумулятору

Страх оставлять телефон на зарядке до утра — распространенный, но безосновательный. Современные смартфоны, включая iPhone, имеют умное управление зарядом и после 100% не "перезаряжаются".

Ночевать на зарядке безопасно — устройство само контролирует процесс.

Большая мощность зарядки всегда означает более быструю зарядку

Высокие ватты (30-40 Вт и более) не гарантируют максимум скорости. Ключевое — совместимость телефона и адаптера. Например, iPhone 15 оптимально работает с фирменной зарядкой на 20 Вт, а не с универсальным блоком на 30 Вт.

Важны совместимость и качество адаптера, а не только его мощность.

Заряжать с включенным экраном вредно

Предположение о перегреве из-за активного дисплея не соответствует реальности. Энергосистема смартфона отслеживает температуру и предотвращает повреждения.

Зарядка с включенным экраном безопасна для аккумулятора.

Нужны только оригинальные аксессуары

Брендовые зарядки — надежный выбор, но не единственный. Качественные сертифицированные аксессуары от сторонних производителей также безопасны, в частности те, что имеют MFi для iPhone.

Не обязательно покупать только оригинал — главное, чтобы аксессуар был качественным и соответствовал стандартам.

Напомним, зарядный адаптер смартфона при длительном подключении может заметно нагреваться, и это не всегда является признаком неисправности. При этом стоит различать легкое тепло, которое считается нормальным, и перегрев, способный представлять угрозу для устройства и безопасности пользователя.

Также мы писали, что привычка полностью разряжать телефон вредит батарее значительно больше, чем кажется. Литий-ионные аккумуляторы плохо переносят глубокий разряд, ведь внутри происходят процессы, которые уменьшают их ресурс и ускоряют износ.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
