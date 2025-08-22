"Съедают" заряд ежедневно — популярные приложения для смартфона, которые стоит ограничить

Смартфон на зарядке. Фото: Freepik

Смартфон может разрядиться в самый неудобный момент не только из-за старой батареи, но и из-за "прожорливых" приложений. Популярные приложения — самые распространенные виновники и стоит знать шаги, которые помогут сдержать их аппетит к энергии.

О том, какие приложения больше всего "едят" батарею, пишет MysteriumVPN.

Реклама

Читайте также:

Facebook

Тяжелые медиа (фото, "рилсы", реклама), частые обновления и фоновые процессы делают приложение одним из главных вытягивателей энергии. Можно отключить фоновое обновление и лишние уведомления или перейти на Facebook Lite.

Instagram

Постоянная синхронизация и автопроигрывание "рилсов" требуют много вычислительных ресурсов и трафика. Нужно отключить автозапуск видео и ограничить фоновые данные.

Snapchat

Активно использует камеру, геолокацию и отправляет много пуш-уведомлений. Необходимо отключить доступ к местоположению и сократить частоту уведомлений.

Google Maps

Непрерывное GPS-отслеживание и обновление данных о трафике существенно нагружают аккумулятор. Можно запретить фоновый доступ к геопозиции и запускать приложение только при необходимости.

TikTok

Поток HD-видео постоянно загружается и декодируется — это быстро истощает батарею, к этому добавляются фоновые обновления и оповещения. Стоит ограничить время использования и запретить фоновые данные.

WhatsApp

Синхронизация сообщений и медиа в фоне потребляет много энергии. Можно выключить лишние уведомления и ограничить фоновую активность.

YouTube

Стриминг, особенно в высоком разрешении, требует значительного ресурса. Как вариант, можно снизить качество видео и сокращать время просмотра.

Netflix

Длительное воспроизведение и обновление каталога/истории просмотров ускоряют разряд. Стоит загружать контент офлайн и уменьшать качество.

Spotify

Потоковое воспроизведение и обновление плейлистов в фоне тоже дают о себе знать (в частности при загрузке треков). Одним из решений является отключение фоновых обновлений.

Zoom

Видеозвонки одновременно нагружают камеру, микрофон и сеть. Можно уменьшить яркость, чаще переходить в режим "только аудио" и закрывать приложение после звонка.

Как найти "пожирателей" заряда на вашем телефоне

На Android откройте "Настройки"— "Батарея" — "Использование батареи". Вы увидите список приложений с долей потребления за последние 24 часа или неделю, отдельно для работы на экране и в фоне.

На iOS перейдите в "Параметры" — "Батарея" и прокрутите до "Батарея в приложениях". Там доступна статистика за 24 часа или 10 дней с экранным временем и фоновой активностью.

Если определенное приложение (например, Facebook) стабильно в верхушке списка, стоит уменьшить ему фоновую активность и уведомления. Высокое потребление соцсетей и стриминговых сервисов обычно означает постоянные обновления или работу в фоне.

Когда виновники найдены, нужно ограничить их работу в фоне:

на Android: "Настройки" — "Приложения" — нужное приложение — "Батарея" — "Ограничение фоновой активности";

на iOS: "Параметры" — "Общие" — "Обновление контента" — и отключите для выбранных приложений.

После этого выбранные приложения не будут обновляться в фоне и не будут потреблять лишнюю энергию батареи.

Напомним, чтобы продлить срок службы смартфона, важно избегать привычек, которые вредят батарее. Многие пользователи неосознанно делают типичные ошибки во время зарядки, которые постепенно ускоряют износ аккумулятора.

Также мы писали, что беспроводная зарядка уже более десяти лет считается удобным решением, но большинство владельцев гаджетов все равно отдают предпочтение кабелю. В ежедневном пользовании проводной способ остается более практичным и эффективным.