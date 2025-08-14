Відео
Головна Технології Що "вбиває" батарею смартфона — 5 головних помилок користувачів

Що "вбиває" батарею смартфона — 5 головних помилок користувачів

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 12:32
Як не треба заряджати смартфон — 5 помилок, що скорочують термін служби батареї
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Щоб смартфон служив довше, варто відмовитися від звичок, які шкодять акумулятору. Користувачі допускають основні помилки під час заряджання, що з часом прискорюють зношення батареї.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, як не потрібно заряджати смартфон.

Читайте також:

Не залишайте телефон на зарядці на ніч

Деякі сучасні моделі вміють керувати процесом заряджання, "підлаштовуючись" під ваш режим і повільно доводячи заряд до 100% саме до ранку. Але це вміють не всі: якщо залишити пристрій під'єднаним на ніч, він досягне 100%, потім заряд почне спадати, і смартфон знову підзаряджатиметься до повної позначки — це скорочує строк служби батареї.

Не використовуйте неоригінальні зарядки та пошкоджені кабелі

Найкраще користуватися зарядними пристроями, рекомендованими виробником вашого смартфона. Якщо рідну зарядку втрачено, варто придбати оригінальну або якісну заміну від перевіреної компанії. Дешеві аксесуари можуть пошкодити пристрій або спричиняти швидший розряд батареї. Часто кабелі перетираються на кінцях — користуватися такими небезпечно: є ризик ламання і навіть займання. Пошкоджені кабелі слід замінювати.

Не розряджайте акумулятор до нуля

Глибокий розряд шкодить батареї. Заряджати варто, щойно телефон попереджає про низький рівень — зазвичай це близько 20-15%.

Не доводьте до 100% щоразу

Краще заряджати частіше й частково, ніж рідко, але до повної позначки. Ресурс батареї вимірюється циклами: один цикл — це сукупне поповнення на 100%. Його можна "набирати" поступово (наприклад, чотири рази по 25% протягом дня) або за раз від 0 до 100%. Останній сценарій шкодить більше й пришвидшує зношення.

Не заряджайте телефон у чохлі

Електроніка всередині смартфона погано переносить високі температури, тож не варто залишати пристрій на підвіконні чи під лобовим склом авто. Під час заряджання телефон нагрівається, а чохол заважає відведенню тепла. Такий спосіб може негативно вплинути на безвідмовну роботу пристрою.

Нагадаємо, бездротова зарядка з'явилася понад десять років тому, однак більшість користувачів досі віддають перевагу кабелю. Хоча її зручність беззаперечна, у повсякденному використанні цей спосіб часто поступається дротовому за практичністю.

Також ми писали, що iPad зазвичай працює близько 10 годин із ввімкненим екраном, але у режимі очікування багато моделей втрачають до 10% заряду на добу. Є низка порад, які допоможуть зберегти автономність без суттєвих компромісів у зручності використання.

гаджети смартфон корисні поради заряджання зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
