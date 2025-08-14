Как не надо заряжать смартфон — 5 ошибок, сокращающих срок службы батареи

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Чтобы смартфон служил дольше, стоит отказаться от привычек, которые вредят аккумулятору. Пользователи допускают основные ошибки во время зарядки, которые со временем ускоряют износ батареи.

о том, как не нужно заряжать смартфон.

Не оставляйте телефон на зарядке на ночь

Некоторые современные модели умеют управлять процессом зарядки, "подстраиваясь" под ваш режим и медленно доводя заряд до 100% именно к утру. Но это умеют не все: если оставить устройство подключенным на ночь, оно достигнет 100%, затем заряд начнет спадать, и смартфон снова будет подзаряжаться до полной отметки — это сокращает срок службы батареи.

Не используйте неоригинальные зарядки и поврежденные кабели

Лучше всего пользоваться зарядными устройствами, рекомендованными производителем вашего смартфона. Если родная зарядка утеряна, стоит приобрести оригинальную или качественную замену от проверенной компании. Дешевые аксессуары могут повредить устройство или вызвать более быстрый разряд батареи. Часто кабели перетираются на концах — пользоваться такими опасно: есть риск поломки и даже воспламенения. Поврежденные кабели следует заменять.

Не разряжайте аккумулятор до нуля

Глубокий разряд вредит батарее. Заряжать стоит, как только телефон предупреждает о низком уровне — обычно это около 20-15%.

Не доводите до 100% каждый раз

Лучше заряжать чаще и частично, чем редко, но до полной отметки. Ресурс батареи измеряется циклами: один цикл — это совокупное пополнение на 100%. Его можно "набирать" постепенно (например, четыре раза по 25% в течение дня) или за раз от 0 до 100%. Последний сценарий вредит больше и ускоряет износ.

Не заряжайте телефон в чехле

Электроника внутри смартфона плохо переносит высокие температуры, поэтому не стоит оставлять устройство на подоконнике или под лобовым стеклом авто. Во время зарядки телефон нагревается, а чехол мешает отводу тепла. Такой способ может негативно повлиять на безотказную работу устройства.

Напомним, беспроводная зарядка появилась более десяти лет назад, однако большинство пользователей до сих пор отдают предпочтение кабелю. Хотя ее удобство неоспоримо, в повседневном использовании этот способ часто уступает проводному по практичности.

Также мы писали, что iPad обычно работает около 10 часов с включенным экраном, но в режиме ожидания многие модели теряют до 10% заряда в сутки. Есть ряд советов, которые помогут сохранить автономность без существенных компромиссов в удобстве использования.