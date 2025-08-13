Відео
Головна Технології Триматиме заряд цілий день — 6 простих налаштувань для iPad

Триматиме заряд цілий день — 6 простих налаштувань для iPad

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 06:02
Як збільшити автономність iPad — 6 ефективних порад
Планшет Apple iPad на столі. Фото: Unsplash

iPad зазвичай тримає близько 10 годин екрана, але у режимі очікування багато моделей втрачають до 10% заряду на добу. Є поради, які допоможуть продовжити автономність без радикальних жертв у зручності використання.

Про це пише SlashGear.

Вмикайте "Режим у літаку" та "Економію енергії", коли планшет не використовуєте

Якщо користуєтеся iPad кілька годин на день, а решту часу він лежить без діла, варто вимикати бездротові модулі. "Режим у літаку" з "Центру керування" одним дотиком відключає Wi-Fi, стільниковий зв'язок і Bluetooth. "Економія енергії" знижує частоту оновлення та яскравість і обмежує фонові процеси, зокрема push-сповіщення. Якщо не плануєте користуватися iPad тиждень і більше — вимкніть його.

Обмежте фонове оновлення застосунків

Більшість програм за замовчуванням отримують дозвіл працювати у тлі — надсилати сповіщення, оновлювати контент тощо. З часом це перетворюється на десятки "пожирачів" ресурсу. Apple багато років наголошує: примусове закривання застосунків не економить батарею, те саме стосується iPad. Перейдіть у "Налаштування" — "Загальні" — "Оновлення програм у тлі" та вимкніть усе, що не потребує постійних оновлень.

Користуйтеся темною темою на OLED-iPad

iPad Pro M4 уперше отримав OLED-екран: окремі пікселі повністю вимикаються, тому чорний колір не споживає енергію. У темній темі деякі застосунки в тестах скорочували споживання в рази — до двох третин. Це працює саме на OLED, на LCD-моделях вигоди немає. Більшість програм підтримують dark mode, а "чорна" тема (з глибоким чорним) дає найбільший ефект. У "Налаштування" — "Дисплей і яскравість" можна ввімкнути "Автоматично" або задати власний розклад перемикання світлої/темної теми.

Вимкніть зайві функції

На iPad є чимало можливостей, без яких легко обійтися:

  • Handoff ("Налаштування" — "Загальні" — "AirPlay і Continuity") — якщо не передаєте завдання між Mac і iPad, відключіть.
  • AirDrop — встановіть "Receiving Off" у "Налаштування" — "Загальні" — "AirDrop" або через Пункт керування, аби пристрій не тримав постійну готовність.
  • Стандартна "Пошта" не має push для Gmail і використовує "Вибірку" за інтервалом, що витрачає заряд. Якщо згодні перевіряти вручну, змініть "Fetch New Data" на Manually у налаштуваннях "Пошти".
  • Геолокація — вимкніть доступ тим, хто не потребує його постійно ("Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Служби локації").

Дотримуйтеся правила 40-80%

Знос батареї — поширена причина поганої автономності. Літій-іонним акумуляторам корисно триматися в діапазоні 40-80% заряду. Це особливо актуально для iPad, який багато хто використовує роками (очікуваний строк служби — до семи років), а заміна акумулятора без AppleCare недешева.

На нових iPad Pro M4 та iPad Air M2 доступне обмеження заряджання на 80%, для інших моделей можна створити ярлик у Shortcuts, який сповістить, коли батарея опуститься до 40% або досягне 80%, щоб вчасно під'єднати/від'єднати зарядний пристрій.

Продіагностуйте витрати акумулятора

У розділі "Налаштування" — "Акумулятор" видно використання за 24 години/10 днів із деталізацією по застосунках, активний та фоновий час екрана, графік рівня заряду й споживання по годинах. Це допоможе виявити "винуватця" швидкого розряду — часто це рідко вживаний застосунок із великою активністю у тлі або погано оптимізована програма. Обмежте його фонові дозволи, вимкніть енергомісткі опції або видаліть і замініть на більш ощадну альтернативу.

Нагадаємо, мобільність — головна перевага ноутбуків, але саме акумулятор стає найуразливішим елементом, якщо нехтувати його доглядом. Є кілька звичок під час заряджання, які непомітно, але швидко зношують батарею, а за рік можуть майже повністю звести її ресурс нанівець.

Також ми писали, що повний розряд смартфона до нуля значно шкодить літій-іонній батареї. Усередині елемента живлення відбуваються процеси, які прискорюють його деградацію, тож глибокого розряду краще уникати.

Apple економія iPad заряджання акумулятор функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
