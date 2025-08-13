Как увеличить автономность iPad — 6 эффективных советов

Планшет Apple iPad на столе. Фото: Unsplash

iPad обычно держит около 10 часов экрана, но в режиме ожидания многие модели теряют до 10% заряда в сутки. Есть советы, которые помогут продлить автономность без радикальных жертв в удобстве использования.

Включайте "Режим в самолете" и "Экономию энергии", когда планшет не используете

Если пользуетесь iPad несколько часов в день, а остальное время он лежит без дела, стоит выключать беспроводные модули. "Режим в самолете" из "Центра управления" одним касанием отключает Wi-Fi, сотовую связь и Bluetooth. "Экономия энергии" снижает частоту обновления и яркость и ограничивает фоновые процессы, в частности push-уведомления. Если не планируете пользоваться iPad неделю и больше — выключите его.

Ограничьте фоновое обновление приложений

Большинство программ по умолчанию получают разрешение работать в фоне — отправлять уведомления, обновлять контент и тому подобное. Со временем это превращается в десятки "пожирателей" ресурса. Apple много лет подчеркивает: принудительное закрытие приложений не экономит батарею, то же касается iPad. Перейдите в "Настройки" — "Общие" — "Обновление программ в фоне" и отключите все, что не требует постоянных обновлений.

Пользуйтесь темной темой на OLED-iPad

iPad Pro M4 впервые получил OLED-экран: отдельные пиксели полностью отключаются, поэтому чёрный цвет не потребляет энергию. В тёмной теме некоторые приложения в тестах сокращали потребление в разы — до двух третей. Это работает именно на OLED, на LCD-моделях выгоды нет. Большинство приложений поддерживают dark mode, а "черная" тема (с глубоким черным) дает наибольший эффект. В "Настройки" — "Дисплей и яркость" можно включить "Автоматически" или задать собственное расписание переключения светлой/темной темы.

Отключите лишние функции

На iPad есть немало возможностей, без которых легко обойтись:

Handoff ("Настройки" — "Общие" — "AirPlay и Continuity") — если не передаете задачи между Mac и iPad, отключите.

AirDrop — установите "Receiving Off" в "Настройки" — "Общие" — "AirDrop" или через Пункт управления, чтобы устройство не держало постоянную готовность.

Стандартная "Почта" не имеет push для Gmail и использует "Выборку" по интервалу, что расходует заряд. Если согласны проверять вручную, измените "Fetch New Data" на Manually в настройках "Почты".

Геолокация — отключите доступ тем, кто не нуждается в нем постоянно ("Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы локации").

Придерживайтесь правила 40-80%

Износ батареи — распространенная причина плохой автономности. Литий-ионным аккумуляторам полезно держаться в диапазоне 40-80% заряда. Это особенно актуально для iPad, который многие используют годами (ожидаемый срок службы — до семи лет), а замена аккумулятора без AppleCare недешевая.

На новых iPad Pro M4 и iPad Air M2 доступно ограничение зарядки на 80%, для других моделей можно создать ярлык в Shortcuts, который оповестит, когда батарея опустится до 40% или достигнет 80%, чтобы вовремя подключить/отсоединить зарядное устройство.

Продиагностируйте расход аккумулятора

В разделе "Настройки" — "Аккумулятор" видно использование за 24 часа/10 дней с детализацией по приложениям, активное и фоновое время экрана, график уровня заряда и потребление по часам. Это поможет выявить "виновника" быстрого разряда — часто это редко используемое приложение с большой активностью в фоне или плохо оптимизированная программа. Ограничьте его фоновые разрешения, отключите энергоемкие опции или удалите и замените на более экономную альтернативу.

