Как увеличить автономность iPad — 6 эффективных советов

Будет держать заряд целый день — 6 простых настроек для iPad
iPad обычно держит около 10 часов экрана, но в режиме ожидания многие модели теряют до 10% заряда в сутки. Есть советы, которые помогут продлить автономность без радикальных жертв в удобстве использования.
Об этом пишет SlashGear.
Включайте "Режим в самолете" и "Экономию энергии", когда планшет не используете
Если пользуетесь iPad несколько часов в день, а остальное время он лежит без дела, стоит выключать беспроводные модули. "Режим в самолете" из "Центра управления" одним касанием отключает Wi-Fi, сотовую связь и Bluetooth. "Экономия энергии" снижает частоту обновления и яркость и ограничивает фоновые процессы, в частности push-уведомления. Если не планируете пользоваться iPad неделю и больше — выключите его.
Ограничьте фоновое обновление приложений
Большинство программ по умолчанию получают разрешение работать в фоне — отправлять уведомления, обновлять контент и тому подобное. Со временем это превращается в десятки "пожирателей" ресурса. Apple много лет подчеркивает: принудительное закрытие приложений не экономит батарею, то же касается iPad. Перейдите в "Настройки" — "Общие" — "Обновление программ в фоне" и отключите все, что не требует постоянных обновлений.
Пользуйтесь темной темой на OLED-iPad
iPad Pro M4 впервые получил OLED-экран: отдельные пиксели полностью отключаются, поэтому чёрный цвет не потребляет энергию. В тёмной теме некоторые приложения в тестах сокращали потребление в разы — до двух третей. Это работает именно на OLED, на LCD-моделях выгоды нет. Большинство приложений поддерживают dark mode, а "черная" тема (с глубоким черным) дает наибольший эффект. В "Настройки" — "Дисплей и яркость" можно включить "Автоматически" или задать собственное расписание переключения светлой/темной темы.
Отключите лишние функции
На iPad есть немало возможностей, без которых легко обойтись:
- Handoff ("Настройки" — "Общие" — "AirPlay и Continuity") — если не передаете задачи между Mac и iPad, отключите.
- AirDrop — установите "Receiving Off" в "Настройки" — "Общие" — "AirDrop" или через Пункт управления, чтобы устройство не держало постоянную готовность.
- Стандартная "Почта" не имеет push для Gmail и использует "Выборку" по интервалу, что расходует заряд. Если согласны проверять вручную, измените "Fetch New Data" на Manually в настройках "Почты".
- Геолокация — отключите доступ тем, кто не нуждается в нем постоянно ("Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы локации").
Придерживайтесь правила 40-80%
Износ батареи — распространенная причина плохой автономности. Литий-ионным аккумуляторам полезно держаться в диапазоне 40-80% заряда. Это особенно актуально для iPad, который многие используют годами (ожидаемый срок службы — до семи лет), а замена аккумулятора без AppleCare недешевая.
На новых iPad Pro M4 и iPad Air M2 доступно ограничение зарядки на 80%, для других моделей можно создать ярлык в Shortcuts, который оповестит, когда батарея опустится до 40% или достигнет 80%, чтобы вовремя подключить/отсоединить зарядное устройство.
Продиагностируйте расход аккумулятора
В разделе "Настройки" — "Аккумулятор" видно использование за 24 часа/10 дней с детализацией по приложениям, активное и фоновое время экрана, график уровня заряда и потребление по часам. Это поможет выявить "виновника" быстрого разряда — часто это редко используемое приложение с большой активностью в фоне или плохо оптимизированная программа. Ограничьте его фоновые разрешения, отключите энергоемкие опции или удалите и замените на более экономную альтернативу.
Напомним, мобильность — главное преимущество ноутбуков, но именно аккумулятор становится самым уязвимым элементом, если пренебрегать его уходом. Есть несколько привычек во время зарядки, которые незаметно, но быстро изнашивают батарею, а за год могут почти полностью свести ее ресурс на нет.
Также мы писали, что полный разряд смартфона до нуля значительно вредит литий-ионной батарее. Внутри элемента питания происходят процессы, которые ускоряют его деградацию, поэтому глубокого разряда лучше избегать.
