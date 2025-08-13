Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Будет держать заряд целый день — 6 простых настроек для iPad

Будет держать заряд целый день — 6 простых настроек для iPad

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 06:02
Как увеличить автономность iPad — 6 эффективных советов
Планшет Apple iPad на столе. Фото: Unsplash

iPad обычно держит около 10 часов экрана, но в режиме ожидания многие модели теряют до 10% заряда в сутки. Есть советы, которые помогут продлить автономность без радикальных жертв в удобстве использования.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Включайте "Режим в самолете" и "Экономию энергии", когда планшет не используете

Если пользуетесь iPad несколько часов в день, а остальное время он лежит без дела, стоит выключать беспроводные модули. "Режим в самолете" из "Центра управления" одним касанием отключает Wi-Fi, сотовую связь и Bluetooth. "Экономия энергии" снижает частоту обновления и яркость и ограничивает фоновые процессы, в частности push-уведомления. Если не планируете пользоваться iPad неделю и больше — выключите его.

Ограничьте фоновое обновление приложений

Большинство программ по умолчанию получают разрешение работать в фоне — отправлять уведомления, обновлять контент и тому подобное. Со временем это превращается в десятки "пожирателей" ресурса. Apple много лет подчеркивает: принудительное закрытие приложений не экономит батарею, то же касается iPad. Перейдите в "Настройки" — "Общие" — "Обновление программ в фоне" и отключите все, что не требует постоянных обновлений.

Пользуйтесь темной темой на OLED-iPad

iPad Pro M4 впервые получил OLED-экран: отдельные пиксели полностью отключаются, поэтому чёрный цвет не потребляет энергию. В тёмной теме некоторые приложения в тестах сокращали потребление в разы — до двух третей. Это работает именно на OLED, на LCD-моделях выгоды нет. Большинство приложений поддерживают dark mode, а "черная" тема (с глубоким черным) дает наибольший эффект. В "Настройки" — "Дисплей и яркость" можно включить "Автоматически" или задать собственное расписание переключения светлой/темной темы.

Отключите лишние функции

На iPad есть немало возможностей, без которых легко обойтись:

  • Handoff ("Настройки" — "Общие" — "AirPlay и Continuity") — если не передаете задачи между Mac и iPad, отключите.
  • AirDrop — установите "Receiving Off" в "Настройки" — "Общие" — "AirDrop" или через Пункт управления, чтобы устройство не держало постоянную готовность.
  • Стандартная "Почта" не имеет push для Gmail и использует "Выборку" по интервалу, что расходует заряд. Если согласны проверять вручную, измените "Fetch New Data" на Manually в настройках "Почты".
  • Геолокация — отключите доступ тем, кто не нуждается в нем постоянно ("Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы локации").

Придерживайтесь правила 40-80%

Износ батареи — распространенная причина плохой автономности. Литий-ионным аккумуляторам полезно держаться в диапазоне 40-80% заряда. Это особенно актуально для iPad, который многие используют годами (ожидаемый срок службы — до семи лет), а замена аккумулятора без AppleCare недешевая.

На новых iPad Pro M4 и iPad Air M2 доступно ограничение зарядки на 80%, для других моделей можно создать ярлык в Shortcuts, который оповестит, когда батарея опустится до 40% или достигнет 80%, чтобы вовремя подключить/отсоединить зарядное устройство.

Продиагностируйте расход аккумулятора

В разделе "Настройки" — "Аккумулятор" видно использование за 24 часа/10 дней с детализацией по приложениям, активное и фоновое время экрана, график уровня заряда и потребление по часам. Это поможет выявить "виновника" быстрого разряда — часто это редко используемое приложение с большой активностью в фоне или плохо оптимизированная программа. Ограничьте его фоновые разрешения, отключите энергоемкие опции или удалите и замените на более экономную альтернативу.

Напомним, мобильность — главное преимущество ноутбуков, но именно аккумулятор становится самым уязвимым элементом, если пренебрегать его уходом. Есть несколько привычек во время зарядки, которые незаметно, но быстро изнашивают батарею, а за год могут почти полностью свести ее ресурс на нет.

Также мы писали, что полный разряд смартфона до нуля значительно вредит литий-ионной батарее. Внутри элемента питания происходят процессы, которые ускоряют его деградацию, поэтому глубокого разряда лучше избегать.

Apple экономия iPad зарядка аккумулятор функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации