Головна Технології Чому правило "20-80" зарядки смартфона більше не актуальне

Чому правило "20-80" зарядки смартфона більше не актуальне

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 16:32
Правило "20-80" більше не працює — як правильно заряджати смартфон у 2025 році
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Багаторічна порада тримати заряд у межах 20-80% стрімко втрачає актуальність. Нові контролери живлення, надшвидкі зарядки та фонові навантаження ШІ змінили головні фактори зносу акумулятора — разом із правилами щоденної експлуатації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому правило "20-80" вже майже вмерло.

Читайте також:

Як насправді потрібно заряджати сучасні смартфони

Колись ключовим чинником деградації вважалися повні цикли розряду й заряду, з чого й виросло "правило 20-80%": останні відсотки набираються довше під підвищеною напругою, створюючи стрес для хімії батареї. Нині цей передбачуваний стрес закладений в алгоритми — сучасні контролери тонко керують процесом і використовують буфери безпеки. Натомість вони не можуть повністю нейтралізувати головну загрозу — тепло. Температури вище 40-45 °C під час заряджання або активного користування каталізують реакції, що руйнують захисний шар (SEI) на аноді та "з'їдають" іони літію, незворотно скорочуючи ресурс.

Поява зарядок потужністю 120 Вт і вище закономірно викликає питання про пришвидшений знос. Виробники відповідають інженерними рішеннями: заяви, які ще вчора здавалися фантастикою, стають стандартом. Xiaomi для своєї 120-ватної технології декларує збереження 80% місткості після 800 циклів, тоді як Oppo говорить про 1600 циклів завдяки комплексу Battery Health Engine. Серед підходів — двосекційні батареї з паралельним заряджанням меншими струмами та винесення найгарячіших елементів контролера з корпуса телефона до адаптера живлення. Усі ці хитрощі знижують ризики, але закони фізики лишаються незмінними: швидке заряджання майже завжди гарячіше за повільне.

Звідси нова логіка щоденної експлуатації. Міф про "шкідливість" нічної зарядки втратив сенс: досягнувши 100%, контролер відсікає подачу струму й лише підтримує рівень заряду. Тримати смартфон на кабелі всю ніч безпечно і часто корисніше, ніж підживлювати його короткими сесіями протягом дня. Оптимально розділяти сценарії:

  • для основного нічного поповнення енергії — малопотужний "холодний" адаптер приблизно на 20-30 Вт, що дбайливо ставиться до ресурсу;
  • для швидких денних підзарядок у разі потреби — комплектний потужний блок на 100 Вт і більше: близько 15 хвилин біля розетки зазвичай вистачає, щоб отримати 50-70% на решту дня.

Бездротові підставки зручні в офісі для підтримання рівня, але через нижчий ККД вони сильніше гріють, тож для нічної "заправки" краще працює прохолодний дротовий варіант.

Окреме питання — чому iPhone не підтримує гіпершвидкі режими. Це не технологічна відсталість, а свідомий компроміс: помірні потужності (до 30 Вт) зменшують теплове навантаження й сповільнюють деградацію як батареї, так і сусідніх компонентів. Водночас частина конкурентів робить ставку на максимальний комфорт і компенсує потенційний знос інженерними методами. Обидві стратегії відповідають очікуванням своїх аудиторій.

Єдине фундаментальне правило 2025 року: уникайте перегріву. Не варто запускати важкі 3D-ігри під час швидкого заряджання, годинами стримити відео у високій якості чи залишати телефон під прямим сонцем — кожен епізод перегріву віднімає ресурс. І водночас акумулятор із сакрального перетворився на утилітарний, змінний компонент: через два-три роки активної експлуатації він неминуче втратить частину місткості, і раціональніше просто замінити батарею, ніж роками жити в режимі "цифрової економії".

Нагадаємо, технологія бездротової зарядки існує вже понад десять років, однак більшість користувачів усе ще віддають перевагу кабелю. Попри очевидну зручність, у повсякденному використанні вона часто виявляється менш практичною за дротове підключення.

Також ми писали, що навколо заряджання смартфонів роками поширюються сумнівні "правила", які насправді лише вводять в оману. Експерти пояснюють, як працює акумулятор і які поради дійсно варто враховувати.

телефони технології смартфон заряджання акумулятор зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
