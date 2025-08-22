Стоит ли заряжать смартфон только до 80% для более долгой жизни батареи

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Зарядка смартфона до 80% действительно может немного продлить срок службы аккумулятора, ведь литий-ионные и литий-полимерные батареи лучше всего работают в пределах 20-80%. В то же время это компромисс: вы жертвуете автономностью, а универсального правила нет — эффект зависит от ваших сценариев использования.

Почему ограничение до 80% помогает и когда это уместно

Литий-ионным и литий-полимерным аккумуляторам вредны крайние состояния заряда. Полная подзарядка сильнее изнашивает элемент питания: чтобы "дозаполнить" батарею, система подает энергию, которая нагревает ячейки и вызывает небольшие, но необратимые химические изменения. Со временем их накопление уменьшает полезную емкость — все меньше ячеек удерживают заряд так же долго, как раньше.

Чтобы снизить темпы деградации, производители все чаще добавляют в настройках опцию ограничения заряда на уровне 80%. Во многих моделях достаточно активировать один переключатель — и телефон перестает "добивать" батарею до 100%.

Отдельно стоит упомянуть новые кремний-углеродные аккумуляторы, появляющиеся во флагманских устройствах. Они лучше переносят быструю зарядку и высокое напряжение, поэтому изнашиваются медленнее — в таких батареях критичность "порога 80%" меньше. В то же время базовые советы остаются актуальными: не перегревать смартфон и не доводить заряд до нуля.

Итог прост: рекомендация ограничивать заряд до 80% существует, но жесткого правила нет. Если автономность для вас важнее долгосрочной "экономии" ресурса, иногда практичнее через год-полтора просто заменить аккумулятор, чем ежедневно ограничивать время работы от батареи.

