Як правильно заряджати телефон — поради для довговічної батареї

Смартфон ми підзаряджаємо щодня, і саме ці звички визначають, скільки проживе батарея. Дотримання кількох простих правил допоможе уникнути передчасної зношеності та відкласти дорогу заміну акумулятора.

Щоденна експлуатація здається простою: під'єднав до розетки — і все. Та ресурс батареї напряму залежить від підходу до заряджання. Сучасні акумулятори не люблять крайнощів, тож постійно "садити" телефон у нуль або тримати його на 100% небажано. Оптимальний діапазон — приблизно від 20-30% до 80-90%.

Якщо відкладаєте смартфон "на потім", не залишайте його повністю розрядженим. Краще зарядити приблизно наполовину, вимкнути та зберігати у такому стані, раз на кілька місяців підключаючи до мережі.

Якість зарядних аксесуарів також важлива. Дешеві адаптери й кабелі можуть перегріватися або видавати нестабільну напругу — це шкодить і батареї, і самому пристрою. Найбезпечніше користуватися оригінальною зарядкою або перевіреними брендами.

Не варто залишати телефон на зарядці всю ніч. Після досягнення 100% батарея фактично "тримається" під напругою, що пришвидшує зношування. Частково допомагає "розумна" зарядка чи розетка з таймером, але найкраще — поповнювати заряд удень, коли ви поруч.

Дбайливе використання зменшує кількість непотрібних циклів. Вимикайте Wi-Fi та Bluetooth, якщо вони не потрібні, — розряджання сповільниться. Обережніше й із бездротовою зарядкою: це зручно, але вона більше гріє корпус, а тепло шкодить акумулятору.

Температура та умови зберігання теж мають значення. Влітку уникайте прямих сонячних променів і розпеченого салону авто, взимку — не тримайте смартфон на холоді, краще носіть ближче до тіла. Комфортний діапазон для батареї — від +10 до +35 °C.

Акумулятор — "серце" смартфона: без нього не запуститься жодна функція. Правильні звички зарядки продовжують ресурс, економлять час і гроші та допомагають довше зберігати автономність у щоденному використанні.

Нагадаємо, обмеження зарядки смартфона до 80% справді може подовжити "життя" акумулятора. Літій-іонні та літій-полімерні батареї оптимально працюють у межах 20-80%, але такий підхід має компроміс.

Також ми писали, що неправильні звички під час заряджання можуть непомітно вкорочувати ресурс батареї. Найчастіші помилки користувачів призводять до прискореного зношення акумулятора, хоча їх легко уникнути, знаючи базові правила.