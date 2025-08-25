Видео
Основные правила зарядки, которые продлят "жизнь" смартфона

Основные правила зарядки, которые продлят "жизнь" смартфона

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 12:32
Как правильно заряжать телефон — советы для долговечной батареи
Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон мы подзаряжаем ежедневно, и именно эти привычки определяют, сколько проживет батарея. Соблюдение нескольких простых правил поможет избежать преждевременного износа и отложить дорогостоящую замену аккумулятора.

Об этом пишет iTechua.



Как заряжать телефон, чтобы не вредить аккумулятору

Ежедневная эксплуатация кажется простой: подключил к розетке — и все. Но ресурс батареи напрямую зависит от подхода к зарядке. Современные аккумуляторы не любят крайностей, поэтому постоянно "сажать" телефон в ноль или держать его на 100% нежелательно. Оптимальный диапазон — примерно от 20-30% до 80-90%.

Если откладываете смартфон "на потом", не оставляйте его полностью разряженным. Лучше зарядить примерно наполовину, выключить и хранить в таком состоянии, раз в несколько месяцев подключая к сети.

Качество зарядных аксессуаров также важно. Дешевые адаптеры и кабели могут перегреваться или выдавать нестабильное напряжение — это вредит и батарее, и самому устройству. Безопаснее всего пользоваться оригинальной зарядкой или проверенными брендами.

Не стоит оставлять телефон на зарядке всю ночь. После достижения 100% батарея фактически "держится" под напряжением, что ускоряет износ. Частично помогает "умная" зарядка или розетка с таймером, но лучше всего — пополнять заряд днем, когда вы рядом.

Бережное использование уменьшает количество ненужных циклов. Выключайте Wi-Fi и Bluetooth, если они не нужны, — разрядка замедлится. Осторожнее и с беспроводной зарядкой: это удобно, но она больше греет корпус, а тепло вредит аккумулятору.

Температура и условия хранения тоже имеют значение. Летом избегайте прямых солнечных лучей и раскаленного салона авто, зимой — не держите смартфон на холоде, лучше носите ближе к телу. Комфортный диапазон для батареи — от +10 до +35 °C.

Аккумулятор — "сердце" смартфона: без него не запустится ни одна функция. Правильные привычки зарядки продлевают ресурс, экономят время и деньги и помогают дольше сохранять автономность в ежедневном использовании.

Напомним, ограничение зарядки смартфона до 80% действительно может продлить "жизнь" аккумулятора. Литий-ионные и литий-полимерные батареи оптимально работают в пределах 20-80%, но такой подход имеет компромисс.

Также мы писали, что неправильные привычки во время зарядки могут незаметно укорачивать ресурс батареи. Самые частые ошибки пользователей приводят к ускоренному износу аккумулятора, хотя их легко избежать, зная базовые правила.

гаджеты смартфон полезные советы зарядка аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
