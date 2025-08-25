Видео
Главная Технологии Ошибки во время зарядки, которые "убивают" батарею смартфона

Ошибки во время зарядки, которые "убивают" батарею смартфона

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 16:32
Вы заряжаете смартфон неправильно — простые правила, которые продлят жизнь батареи
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Смартфоны стали неотъемлемой частью повседневности, но привычные действия во время зарядки часто незаметно сокращают срок службы аккумулятора. То, что кажется логичным и "правильным" ритуалом, нередко вредит батарее и ускоряет ее износ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о правилах, которые помогут сохранить батарею смартфона.

Читайте также:

Что стоит знать о правильной зарядке смартфона

Литий-ионные аккумуляторы в современных смартфонах имеют свои особенности эксплуатации. Понимание базовых правил помогает на годы отложить потерю емкости и сохранить стабильную автономность устройства.

Прежде всего стоит пересмотреть подход к циклам заряда и разряда. Привычка доводить телефон до 100% и регулярно "сажать" до критических процентов создает экстремальные условия для химических элементов батареи и заметно ускоряет ее деградацию.

Оптимально поддерживать уровень заряда в пределах примерно 20-80%. Пребывание в этом диапазоне уменьшает нагрузку на внутренние компоненты аккумулятора и замедляет процессы старения.

Не менее важно не держать смартфон долго на 100%. Постоянное "стояние на полной" — особенно в тепле — повышает внутреннее давление в ячейках и постепенно разрушает их структуру.

Следите за температурой во время зарядки. Использование сверхмощных адаптеров или зарядка в местах с плохой вентиляцией провоцирует нагрев, а перегрев — один из ключевых факторов износа батареи.

Лучшая стратегия на каждый день — короткие подзарядки несколько раз в течение дня. Так вы поддерживаете комфортный уровень энергии без лишнего стресса для аккумулятора.

Наконец, правильный уход не требует кардинальных изменений — достаточно нескольких привычек. Бережное обращение с батареей сохраняет автономность, откладывает замену аккумулятора и помогает дольше поддерживать высокую производительность и ценность смартфона.

Напомним, именно ежедневные привычки зарядки определяют, насколько долго прослужит аккумулятор смартфона. Несколько простых правил помогают избежать преждевременного износа и отложить потребность в дорогостоящей замене батареи.

Также мы писали, что поддержание уровня заряда в пределах 20-80% может заметно продлить жизнь литий-ионных и литий-полимерных батарей. Это, однако, компромиссное решение: вы жертвуете частью автономности, а результат зависит от ваших ежедневных сценариев использования.

телефоны смартфон полезные советы зарядка аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
