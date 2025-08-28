Цю звичку мають майже всі — яка дія буквально "вбиває" батарею смартфона

Розряджений смартфон в руках. Фото: Pexels

Масова помилка — постійно змахувати застосунки з багатозадачності, сподіваючись зекономити заряд. Навіть Apple пояснює, що це не подовжує автономність, а інколи навіть погіршує ситуацію.

Про це пише The Sun.

Реклама

Читайте також:

Чому закривати програми вручну зазвичай не потрібно

Багато власників iPhone щодня примусово закривають застосунки, вважаючи, що так телефон працюватиме довше. Однак Apple прямо зазначає, що зазвичай немає причин закривати застосунок. Наприклад, це не економить заряд батареї і закривати його потрібно лише якщо він не відповідає.

Після перемикання на іншу програму попередня переходить у "призупинений" стан: вона не активна й не споживає системні ресурси. Примусове завершення, навпаки, змушує її запускатися з нуля — це повільніше й енергозатратніше.

Щоб перевірити, що насправді розряджає батарею:

відкрийте "Налаштування";

перейдіть в "Акумулятор".

В меню буде видно список застосунків у порядку їхнього впливу на заряд. Якщо серед "важких" є ті, без яких ви спокійно обійдетеся, їх можна видалити. Або вимкніть для них "Оновлення контенту у фоні" (проте майте на увазі, що це може погіршити роботу деяких функцій, як-от сповіщення електронної пошти).

З часом літій-іонні батареї деградують: після великої кількості циклів заряд-розряд вони тримають менше. Перейдіть у "Налаштування" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора", щоб побачити, наскільки знизилась максимальна місткість. Нормальним орієнтиром вважають близько 80% від нової місткості приблизно через два роки або близько 500 повних циклів. Виправити це можна лише заміною батареї.

Нагадаємо, щоденні підзарядки смартфона часто дратують користувачів, адже телефон здається "ненажерливим" навіть при невеликій активності. Проте причина швидкого розряджання не завжди у зношеній батареї.

Також ми писали, що саме щоденні звички заряджання визначають, наскільки довго прослужить акумулятор. Дотримання кількох простих правил дозволяє відстрочити його передчасне зношення, уникнути дорогого ремонту та продовжити автономність смартфона без зайвих витрат.