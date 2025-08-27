Відео
Україна
Що потрібно вимкнути, щоб не підзаряджати смартфон щодня

Що потрібно вимкнути, щоб не підзаряджати смартфон щодня

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 06:12
Більше не доведеться заряджати смартфон щодня — просто вимкніть ці функції
Смартфон на зарядці. Фото: Freepik

Часті підзарядки дратують, особливо коли доводиться ставити телефон на заряд щодня. Проблема не завжди в акумуляторі — швидке розряджання часто спричиняють активні функції та нескінченні сповіщення.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що на смартфоні спричиняє швидке розряджання і що варто вимкнути.

Читайте також:

Що варто вимикати, коли смартфон не використовується

Чим більше ввімкнено служб і сповіщень, тим швидше пристрій "видихається". Подовжити роботу батареї можна без заміни — достатньо тимчасово вимикати кілька перемикачів.

Коли не користуєтесь телефоном, вимикайте пошук мереж Wi-Fi та пошук Bluetooth-з'єднань. Постійне автоматичне сканування зовнішніх сигналів навантажує гаджет і призводить до помітної витрати заряду.

Як ще одне рішення, коли лягаєте спати та не збираєтеся користуватися телефоном, можна увімкнути "Режим польоту". Ця функція в смартфоні блокує безпровідний зв'язок: Wi-Fi, стільниковий зв'язок та Bluetooth і також допоможе заощадити заряд батареї.

Нагадаємо, сучасні смартфони стали невіднятною частиною нашого життя, але саме звички заряджання найчастіше визначають, скільки реально "проживе" акумулятор. Дії, які здаються логічними чи навіть правильними, насправді можуть непомітно скорочувати строк служби батареї й пришвидшувати її зношення.

Також ми писали, що щоденне підзаряджання смартфона формує "ритм життя" батареї. Якщо дотримуватися кількох простих правил, можна суттєво відкласти момент дорогої заміни акумулятора та зберегти його продуктивність на роки вперед.

смартфон поради WiFi заряджання Bluetooth авіарежим
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
