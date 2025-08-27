Видео
Україна
Видео

Что нужно выключить, чтобы не подзаряжать смартфон ежедневно

Что нужно выключить, чтобы не подзаряжать смартфон ежедневно

Дата публикации 27 августа 2025 06:12
Больше не придется заряжать смартфон ежедневно — просто отключите эти функции
Смартфон на зарядке. Фото: Freepik

Частые подзарядки раздражают, особенно когда приходится ставить телефон на заряд каждый день. Проблема не всегда в аккумуляторе — быструю разрядку часто вызывают активные функции и бесконечные оповещения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что на смартфоне вызывает быструю разрядку и что стоит выключить.

Что стоит выключать, когда смартфон не используется

Чем больше включено служб и уведомлений, тем быстрее устройство "выдыхается". Продлить работу батареи можно без замены — достаточно временно выключать несколько переключателей.

Когда не пользуетесь телефоном, выключайте поиск сетей Wi-Fi и поиск Bluetooth-соединений. Постоянное автоматическое сканирование внешних сигналов нагружает гаджет и приводит к заметному расходу заряда.

Как еще одно решение, когда ложитесь спать и не собираетесь пользоваться телефоном, можно включить "Режим полета". Эта функция в смартфоне блокирует беспроводную связь: Wi-Fi, сотовую связь и Bluetooth и также поможет сэкономить заряд батареи.

Напомним, современные смартфоны стали неотъемлемой частью нашей жизни, но именно привычки зарядки чаще всего определяют, сколько реально "проживет" аккумулятор. Действия, которые кажутся логичными или даже правильными, на самом деле могут незаметно сокращать срок службы батареи и ускорять ее износ.

Также мы писали, что ежедневная подзарядка смартфона формирует "ритм жизни" батареи. Если придерживаться нескольких простых правил, можно существенно отложить момент дорогостоящей замены аккумулятора и сохранить его производительность на годы вперед.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
