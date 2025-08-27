Больше не придется заряжать смартфон ежедневно — просто отключите эти функции

Смартфон на зарядке. Фото: Freepik

Частые подзарядки раздражают, особенно когда приходится ставить телефон на заряд каждый день. Проблема не всегда в аккумуляторе — быструю разрядку часто вызывают активные функции и бесконечные оповещения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что на смартфоне вызывает быструю разрядку и что стоит выключить.

Что стоит выключать, когда смартфон не используется

Чем больше включено служб и уведомлений, тем быстрее устройство "выдыхается". Продлить работу батареи можно без замены — достаточно временно выключать несколько переключателей.

Когда не пользуетесь телефоном, выключайте поиск сетей Wi-Fi и поиск Bluetooth-соединений. Постоянное автоматическое сканирование внешних сигналов нагружает гаджет и приводит к заметному расходу заряда.

Как еще одно решение, когда ложитесь спать и не собираетесь пользоваться телефоном, можно включить "Режим полета". Эта функция в смартфоне блокирует беспроводную связь: Wi-Fi, сотовую связь и Bluetooth и также поможет сэкономить заряд батареи.

