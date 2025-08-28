Эту привычку имеют почти все — какое действие буквально "убивает" батарею смартфона

Разряженный смартфон в руках. Фото: Pexels

Массовая ошибка — постоянно смахивать приложения из многозадачности, надеясь сэкономить заряд. Даже Apple объясняет, что это не продлевает автономность, а иногда даже ухудшает ситуацию.

Об этом пишет The Sun.

Реклама

Читайте также:

Почему закрывать программы вручную обычно не нужно

Многие владельцы iPhone ежедневно принудительно закрывают приложения, считая, что так телефон будет работать дольше. Однако Apple прямо отмечает, что обычно нет причин закрывать приложение. Например, это не экономит заряд батареи и закрывать его нужно только если оно не отвечает.

После переключения на другую программу предыдущая переходит в "приостановленное" состояние: она не активна и не потребляет системные ресурсы. Принудительное завершение, наоборот, заставляет ее запускаться с нуля — это медленнее и энергозатратнее.

Чтобы проверить, что на самом деле разряжает батарею:

откройте "Настройки";

перейдите в "Аккумулятор".

В меню будет виден список приложений в порядке их влияния на заряд. Если среди "тяжелых" есть те, без которых вы спокойно обойдетесь, их можно удалить. Или отключите для них "Обновление контента в фоне" (однако имейте в виду, что это может ухудшить работу некоторых функций, например оповещения электронной почты).

Со временем литий-ионные батареи деградируют: после большого количества циклов заряд-разряд они держат меньше. Перейдите в "Настройки" — "Аккумулятор" — "Состояние аккумулятора", чтобы увидеть, насколько снизилась максимальная емкость. Нормальным ориентиром считают около 80% от новой емкости примерно через два года или около 500 полных циклов. Исправить это можно только заменой батареи.

Напомним, ежедневные подзарядки смартфона часто раздражают пользователей, ведь телефон кажется "прожорливым" даже при небольшой активности. Однако причина быстрой разрядки не всегда в изношенной батарее.

Также мы писали, что именно ежедневные привычки зарядки определяют, насколько долго прослужит аккумулятор. Соблюдение нескольких простых правил позволяет отсрочить его преждевременный износ, избежать дорогостоящего ремонта и продлить автономность смартфона без лишних затрат.