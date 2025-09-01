Чому карти пам’яті шкодять смартфону — головні мінуси SD-карт

Картки пам'яті формату microSD. Фото: Unsplash

Смартфони з кожним роком рідше отримують слоти під карти пам'яті — і на це є причини. Повільна робота, ризик втрати файлів і скорочення автономності роблять SD-карти сумнівним вибором порівняно з вбудованим накопичувачем.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому практичної користі від SD-карток в смартфонах майже немає.

Реклама

Читайте також:

Чому SD-карти створюють більше проблем, ніж користі

Ера слотів для карт у смартфонах невпинно добігає кінця. Ключова причина — дуже низька швидкість роботи: внутрішня пам'ять сучасних телефонів у рази швидша, тож перенесення "важких" застосунків на карту перетворює користування пристроєм на випробування терпіння.

Надійність також кульгає. Карти пам'яті, особливо бюджетні, схильні до раптових відмов: у якийсь момент вони можуть перестати визначатися, "забравши" з собою всі фото, документи та інші файли. Вбудована пам'ять істотно стабільніша і краще захищена від таких збоїв.

Є й вплив на батарею: постійна робота з картою змушує процесор і контролер витрачати додаткові ресурси, що скорочує час автономної роботи. До того ж безпека даних на таких носіях викликає запитання.

Сучасні смартфони пропонують дедалі більше конфігурацій із великими обсягами пам'яті. Якщо цього все одно замало, практичніше використовувати зовнішні SSD-накопичувачі або звичайні флешки.

Нагадаємо, смартфон потребує регулярного "генерального прибирання", адже з часом у пам'яті накопичуються тимчасові файли, кеш і дублікати даних. Це уповільнює роботу системи й забирає дорогоцінні гігабайти.

Також ми писали, що брак пам'яті на iPhone зазвичай дає про себе знати у найневідповідніший момент — коли потрібно зробити фото чи завантажити застосунок. Розв'язати проблему можна без радикальних методів на кшталт "скидання до заводських налаштувань".