Главная Технологии Главные причины, почему SD-карты вредят вашему смартфону

Главные причины, почему SD-карты вредят вашему смартфону

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 14:24
Почему карты памяти вредят смартфону - главные минусы SD-карт
Карточки памяти формата microSD. Фото: Unsplash

Смартфоны с каждым годом реже получают слоты под карты памяти — и на это есть причины. Медленная работа, риск потери файлов и сокращение автономности делают SD-карты сомнительным выбором по сравнению со встроенным накопителем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему практической пользы от SD-карт в смартфонах почти нет.

Читайте также:

Почему SD-карты создают больше проблем, чем пользы

Эра слотов для карт в смартфонах неуклонно подходит к концу. Ключевая причина — очень низкая скорость работы: внутренняя память современных телефонов в разы быстрее, поэтому перенос "тяжелых" приложений на карту превращает пользование устройством в испытание терпения.

Надежность также хромает. Карты памяти, особенно бюджетные, подвержены внезапным отказам: в какой-то момент они могут перестать определяться, "забрав" с собой все фото, документы и другие файлы. Встроенная память существенно стабильнее и лучше защищена от таких сбоев.

Есть и влияние на батарею: постоянная работа с картой заставляет процессор и контроллер расходовать дополнительные ресурсы, что сокращает время автономной работы. К тому же безопасность данных на таких носителях вызывает вопросы.

Современные смартфоны предлагают все больше конфигураций с большими объемами памяти. Если этого все равно мало, практичнее использовать внешние SSD-накопители или обычные флешки.

Напомним, смартфон нуждается в регулярной "генеральной уборке", ведь со временем в памяти накапливаются временные файлы, кэш и дубликаты данных. Это замедляет работу системы и забирает драгоценные гигабайты.

Также мы писали, что нехватка памяти на iPhone обычно дает о себе знать в самый неподходящий момент — когда нужно сделать фото или загрузить приложение. Решить проблему можно без радикальных методов вроде "сброса к заводским настройкам".

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
