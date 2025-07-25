Что занимает память на iPhone и как ее освободить — без удаления важного

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Нехватка свободной памяти на iPhone часто дает о себе знать именно тогда, когда нужно сделать фото или установить программу. К счастью, вернуть драгоценные гигабайты можно без кардинального "форматирования диска" — достаточно воспользоваться несколькими встроенными инструментами и облачными сервисами.

Об этом пишет CNET.

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Сначала нужно провести анализ хранилища. В "Настройках" перейдите в "Основные" — "Хранилище iPhone". Цветная диаграмма покажет, какие именно типы данных занимают больше всего пространства, а под ней iOS предложит автоматические рекомендации — например, просмотреть загруженные медиафайлы или отключить автозагрузку подкастов.

В списке ниже отображается объём, занимаемый каждым приложением, и дата последнего запуска. Лишние приложения можно удалить вручную или включить функцию "Выгружать неиспользуемые" — тогда iOS сама будет переносить их в облако, оставляя ярлык с пометкой облака.

Если наибольшую долю памяти забирают фотографии, включите "Фото iCloud" и режим "Оптимизировать хранилище iPhone". Оригиналы сохранятся в полном разрешении в облаке, а на устройстве останутся облегченные копии. Как альтернатива — сторонние сервисы вроде Google Photos для резервного копирования.

iPhone поддерживает внешние SSD, флешки и картридеры: подключите накопитель через кабель и скопируйте документы через программу "Файлы" или непосредственно из соответствующих приложений. Впоследствии их можно сохранить на ПК или в облаке Dropbox или Box.

Некоторые программы сохраняют офлайн-видео, треки или другие тяжелые файлы. В той же секции "Хранилище iPhone" выберите приложение (например, Netflix) — внизу появится список загруженного контента, который можно свайпом удалить. Если видите подсказку "Просмотреть загруженные медиа", iOS соберет эти файлы из разных приложений в одном месте.

Отдельное внимание картам и кэшу. Загруженные для офлайн-режима карты также способны "раздуть" кэш. В "Картах" откройте профиль — "Офлайн-карты" и вручную удалите ненужные зоны или нажмите "Оптимизировать хранилище", чтобы система сделала это автоматически.

Следуя этим шагам, можно быстро освободить десятки гигабайтов и вернуть iPhone к работе без постоянных предупреждений о нехватке места.

Напомним, камера на iPhone — это не только инструмент для съемки, но и потенциальное окно в вашу личную жизнь. Многие приложения просят доступ к ней, иногда — без очевидной необходимости.

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