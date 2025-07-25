Що займає пам'ять на iPhone та як її звільнити — без видалення важливого

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Брак вільної пам'яті на iPhone часто дає про себе знати саме тоді, коли потрібно зробити фото чи встановити програму. На щастя, повернути дорогоцінні гігабайти можна без кардинального "форматування диска" — достатньо скористатися кількома вбудованими інструментами та хмарними сервісами.

Про це пише CNET.

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Спочатку потрібно провести аналіз сховища. У "Налаштуваннях" перейдіть у "Основні" — "Сховище iPhone". Кольорова діаграма покаже, які саме типи даних займають найбільше простору, а під нею iOS запропонує автоматичні рекомендації — наприклад, переглянути завантажені медіафайли чи вимкнути автозавантаження подкастів.

У списку нижче відображається обсяг, що займає кожна програма, і дата останнього запуску. Зайві застосунки можна видалити вручну або ввімкнути функцію "Вивантажувати невикористовувані" — тоді iOS сама переноситиме їх у хмару, залишаючи ярлик із позначкою хмаринки.

Якщо найбільшу частку пам'яті забирають світлини, увімкніть "Фото iCloud" і режим "Оптимізувати сховище iPhone". Оригінали збережуться у повній роздільній здатності у хмарі, а на пристрої залишаться полегшені копії. Як альтернатива — сторонні сервіси на кшталт Google Photos для резервного копіювання.

iPhone підтримує зовнішні SSD, флешки та картридери: під'єднайте накопичувач через кабель і скопіюйте документи через програму "Файли" чи безпосередньо з відповідних застосунків. Згодом їх можна зберегти на ПК або у хмарі Dropbox чи Box.

Деякі програми зберігають офлайн‑відео, треки чи інші важкі файли. У тій самій секції "Сховище iPhone" виберіть застосунок (наприклад, Netflix) — унизу з'явиться список завантаженого контенту, який можна свайпом видалити. Якщо бачите підказку "Переглянути завантажені медіа", iOS збере ці файли з різних застосунків в одному місці.

Окрема увага картам і кешу. Завантажені для офлайн‑режиму мапи також здатні "роздути" кеш. У "Картах" відкрийте профіль — "Офлайн‑карти" й вручну видаліть непотрібні зони або натисніть "Оптимізувати сховище", щоб система зробила це автоматично.

Дотримуючись цих кроків, можна швидко звільнити десятки гігабайтів і повернути iPhone до роботи без постійних попереджень про нестачу місця.

Нагадаємо, камера на iPhone — це не лише інструмент для знімання, а й потенційне вікно у ваше особисте життя. Чимало застосунків просять доступ до неї, іноді — без очевидної потреби.

Також ми писали, що проблеми з Wi‑Fi чи мобільним інтернетом на iPhone не завжди вирішуються перезапуском. Якщо підключення нестабільне, експерти радять виконати скидання мережевих налаштувань.