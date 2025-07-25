Що займає пам'ять на iPhone та як її звільнити — без видалення важливого

Як звільнити пам'ять на iPhone без видалення важливих даних
Брак вільної пам'яті на iPhone часто дає про себе знати саме тоді, коли потрібно зробити фото чи встановити програму. На щастя, повернути дорогоцінні гігабайти можна без кардинального "форматування диска" — достатньо скористатися кількома вбудованими інструментами та хмарними сервісами.
Про це пише CNET.
Як перевірити, що "з'їдає" сховище, і швидко звільнити місце
Спочатку потрібно провести аналіз сховища. У "Налаштуваннях" перейдіть у "Основні" — "Сховище iPhone". Кольорова діаграма покаже, які саме типи даних займають найбільше простору, а під нею iOS запропонує автоматичні рекомендації — наприклад, переглянути завантажені медіафайли чи вимкнути автозавантаження подкастів.
У списку нижче відображається обсяг, що займає кожна програма, і дата останнього запуску. Зайві застосунки можна видалити вручну або ввімкнути функцію "Вивантажувати невикористовувані" — тоді iOS сама переноситиме їх у хмару, залишаючи ярлик із позначкою хмаринки.
Якщо найбільшу частку пам'яті забирають світлини, увімкніть "Фото iCloud" і режим "Оптимізувати сховище iPhone". Оригінали збережуться у повній роздільній здатності у хмарі, а на пристрої залишаться полегшені копії. Як альтернатива — сторонні сервіси на кшталт Google Photos для резервного копіювання.
iPhone підтримує зовнішні SSD, флешки та картридери: під'єднайте накопичувач через кабель і скопіюйте документи через програму "Файли" чи безпосередньо з відповідних застосунків. Згодом їх можна зберегти на ПК або у хмарі Dropbox чи Box.
Деякі програми зберігають офлайн‑відео, треки чи інші важкі файли. У тій самій секції "Сховище iPhone" виберіть застосунок (наприклад, Netflix) — унизу з'явиться список завантаженого контенту, який можна свайпом видалити. Якщо бачите підказку "Переглянути завантажені медіа", iOS збере ці файли з різних застосунків в одному місці.
Окрема увага картам і кешу. Завантажені для офлайн‑режиму мапи також здатні "роздути" кеш. У "Картах" відкрийте профіль — "Офлайн‑карти" й вручну видаліть непотрібні зони або натисніть "Оптимізувати сховище", щоб система зробила це автоматично.
Дотримуючись цих кроків, можна швидко звільнити десятки гігабайтів і повернути iPhone до роботи без постійних попереджень про нестачу місця.
Нагадаємо, камера на iPhone — це не лише інструмент для знімання, а й потенційне вікно у ваше особисте життя. Чимало застосунків просять доступ до неї, іноді — без очевидної потреби.
Також ми писали, що проблеми з Wi‑Fi чи мобільним інтернетом на iPhone не завжди вирішуються перезапуском. Якщо підключення нестабільне, експерти радять виконати скидання мережевих налаштувань.
Читайте Новини.LIVE!