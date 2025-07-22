Як вимкнути Face ID для окремих застосунків на iPhone — інструкція

Налаштування Face ID на екрані iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

iOS 18 принесла безліч суперечливих нововведень — від переробленого застосунку "Фотографії" до налаштовуваного "Центра керування", які дехто критикує. Водночас нова можливість блокувати будь‑який додаток за допомогою Face ID (або Touch ID на сумісних моделях) швидко стала улюбленою функцією багатьох користувачів.

Про те, як вимкнути Face ID для окремих додатків, пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Як вимкнути Face ID для додатка

У разі, коли розблокування обличчям працює нестабільно чи ви просто не хочете захищати певний застосунок, функцію легко відключити — майже так само, як і ввімкнути. Для цього:

довгим натисканням на іконку потрібного додатку відкрийте контекстне меню;

оберіть "Не вимагати Face ID" (або "Не вимагати Touch ID" на iPhone з кнопкою Home);

підтвердьте особу, відсканувавши обличчя чи відбиток пальця. Система надає три спроби, після третьої невдалої — попросить ввести пароль пристрою.

Після успішної автентифікації захист із додатка буде знято, і він відкриватиметься без біометричної перевірки.

Функція доступна на всіх моделях, що підтримують iOS 18, включно з iPhone SE 2, де замість Face ID використовується Touch ID. Важливо пам'ятати, що знявши Face ID, ви фактично відкриваєте доступ до даних програми будь‑кому, хто користується вашим телефоном. Якщо ж пізніше захочете повернути захист, просто повторіть ті самі кроки, але виберіть "Вимагати Face ID".

Нагадаємо, Apple десятиліттями вкладала фірмові наліпки з надкушеним яблуком у коробки з новими пристроями, перетворивши це на культовий символ бренду. Торік компанія почала відмовлятися від цього звичаю, пояснюючи рішення переходом на екологічну, повністю безпластикову упаковку.

Також ми писали, що поза домом більшість користувачів без вагань підключають iPhone до чужого зарядного пристрою чи публічної станції. Але така зручність може становити загрозу для безпеки особистих даних.