Как отключить Face ID для отдельных приложений на iPhone — инструкция

Настройка Face ID на экране iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

iOS 18 принесла множество противоречивых нововведений — от переработанного приложения "Фотографии" до настраиваемого "Центра управления", которые некоторые критикуют. В то же время новая возможность блокировать любое приложение с помощью Face ID (или Touch ID на совместимых моделях) быстро стала любимой функцией многих пользователей.

О том, как отключить Face ID для отдельных приложений, пишет SlashGear.

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В случае, когда разблокировка лицом работает нестабильно или вы просто не хотите защищать определенное приложение, функцию легко отключить — почти так же, как и включить. Для этого:

долгим нажатием на иконку нужного приложения откройте контекстное меню;

выберите "Не требовать Face ID" (или "Не требовать Touch ID" на iPhone с кнопкой Home);

подтвердите личность, отсканировав лицо или отпечаток пальца. Система предоставляет три попытки, после третьей неудачной — попросит ввести пароль устройства.

После успешной аутентификации защита с приложения будет снята, и оно будет открываться без биометрической проверки.

Функция доступна на всех моделях, поддерживающих iOS 18, включая iPhone SE 2, где вместо Face ID используется Touch ID. Важно помнить, что сняв Face ID, вы фактически открываете доступ к данным приложения любому, кто пользуется вашим телефоном. Если же позже захотите вернуть защиту, просто повторите те же шаги, но выберите "Требовать Face ID".

Напомним, Apple десятилетиями вкладывала фирменные наклейки с надкушенным яблоком в коробки с новыми устройствами, превратив это в культовый символ бренда. В прошлом году компания начала отказываться от этого обычая, объясняя решение переходом на экологичную, полностью безпластиковую упаковку.

Также мы писали, что вне дома большинство пользователей без колебаний подключают iPhone к чужому зарядному устройству или публичной станции. Но такое удобство может представлять угрозу для безопасности личных данных.